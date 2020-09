Statistik über Pensionseinrichtungen im EuroWährungsgebiet: Zweites Quartal 2020

Gesamtaktiva der Pensionseinrichtungen im Euro-Währungsgebiet im zweiten Quartal 2020 um 168 Mrd € auf 2 939 Mrd € gegenüber dem ersten Quartal 2020 gestiegen

Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen im Euro-Währungsgebiet im zweiten Quartal um 100 Mrd € auf 2 708 Mrd € gegenüber dem ersten Quartal 2020 gestiegen

Erstmals wichtigste Bilanzpositionen für die Länder des Euro-Währungsgebiets veröffentlicht

Die Gesamtaktiva der Pensionseinrichtungen im Euro-Wahrungsgebiet stiegen im zweiten Quartal 2020 auf 2 939 Mrd €, verglichen mit 2 771 Mrd € im ersten Quartal 2020. Investmentfondsanteile machten im Berichtsquartal 44,8 % der Gesamtaktiva der Pensionseinrichtungen aus. Die zweitgrößte Kategorie der Bestände bildeten die Schuldverschreibungen (25,5 %), gefolgt von Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen (9,0 %) (zu den transaktionsbedingten Veränderungen siehe Abbildung 1).Die Bestände an Investmentfondsanteilen erhöhten sich bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 auf 1 316 Mrd € nach 1 233 Mrd € am Ende des vorangegangenen Jahresviertels. Der Nettoerwerb von Investmentfondsanteilen lag im Berichtsquartal bei 21 Mrd €, während Preis- und sonstige Veränderungen mit 62 Mrd € zu Buche schlugen. Der Bestand von Aktienfondsanteilen – der wichtigsten Kategorie der Investmentfondsanteile – betrug insgesamt 407 Mrd €, wobei sich der Nettoerwerb auf 29 Mrd € belief.Zum Ende des zweiten Quartals 2020 hielten die Pensionseinrichtungen im Euroraum Schuldverschreibungen im Umfang von 750 Mrd €, verglichen mit einem Bestand von 719 Mrd € am Ende des ersten Quartals 2020. Der Nettoerwerb von Schuldverschreibungen lag im Berichtszeitraum bei 17 Mrd €, während Preis- und sonstige Veränderungen 14 Mrd € ausmachten. Was die Aktien, sonstigen Dividendenwerte und Beteiligungen auf der Aktivseite betrifft, so erhöhten sich die Bestände der Pensionseinrichtungen im Euroraum bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 auf 264 Mrd € nach 230 Mrd € am Ende des vorangegangenen Vierteljahrs. Dabei wurden im Berichtsquartal per saldo Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen im Umfang von 5 Mrd € erworben, während sich Preis- und sonstige Veränderungen auf 29 Mrd € beliefen.Daten zu den wichtigsten Aktiva-Kategorien von Pensionseinrichtungen im Euroraum sind hier abrufbar.Was die wichtigsten Posten auf der Passivseite anbelangt, so beliefen sich die Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen im Euroraum im zweiten Quartal 2020 auf insgesamt 2 708 Mrd € nach 2 608 Mrd € im ersten Quartal 2020. Hiervon entfielen 2 251 Mrd €, d. h. 83,1 % aller Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen, auf die Systeme mit Leistungszusagen. Die Ansprüche gegenüber Systemen mit Beitragszusagen bezifferten sich im zweiten Quartal 2020 auf insgesamt 458 Mrd €, was 16,9 % aller Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen entsprach. Im Berichtszeitraum standen für die Systeme mit Leistungszusagen Nettozuflüsse von 22 Mrd € und für die Systeme mit Beitragszusagen Nettozuflüsse von 7 Mrd € zu Buche. Preis- und sonstige Veränderungen trugen 71 Mrd € bei.Zu den Systemen mit Leistungszusagen zählen auch Hybridmodelle.Bei den Investmentfonds wird zwischen Geldmarktfonds und Investmentfonds ohne Geldmarktfonds unterschieden.Die Hyperlinks in dieser Pressemitteilung verweisen auf Daten, die sich aufgrund von Revisionen mit jeder neuenVeröffentlichung ändern können. Die Daten der im Anhang aufgeführten Tabelle stellen eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der aktuellen Veröffentlichung dar.