Lamellenfenster sind die moderne Lösung für Schulen und Kitas!

Das SOS-Pilotprojekt in Weimar verbindet Architektur und Pädagogik. Durch die moderne grüne Fassade fügt es sich hervorragend in die Natur ein. Besonders hervorzuheben sind bei diesem Projekt die Fensterkonstruktionen. Das Zusammenspiel von bodentiefen Fenstern und Lamellenfenstern soll das Wohlbefinden und die Konzentration der Schüler fördern. Die Lamellenfenster wurden farblich auf die Fassade abgestimmt, so dass die Schule innovativ und modern wirkt.



Momentan ist die Schule noch nicht fertigt gebaut, wir sind gespannt wie sie sich entwickelt.



Ein Update gibt es später.

