Online-Vortragsreihe zu Auslandsaufenthalten startet heute

Infos zu Freiwilligendiensten, Work & Travel und Sprachreisen über DiscoverEU bis hin zu Studium, Praktikum oder Möglichkeiten im Vereinigten Königreich

Eurodesk Deutschland feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum – und lädt junge Menschen zu einer bundesweiten Online-Vortragsreihe rund um Auslandsaufenthalte ein. Von Freiwilligendiensten, Work & Travel und Sprachreisen über DiscoverEU bis hin zu Studium, Praktikum oder Möglichkeiten im Vereinigten Königreich: Die Reihe bietet praxisnahe Infos, Orientierung und Raum für Fragen.

Das Angebot richtet sich besonders an Schüler*innen, Abiturient*innen, Studierende und Auszubildende, die internationale Erfahrungen sammeln möchten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zugangsdaten sind auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen von rausvonzuhaus.de zu finden.

Ins Ausland gehen: Viele Wege führen zum Ziel

Von März bis Dezember 2026 beleuchtet die Reihe monatlich unterschiedliche Wege ins Ausland. Expertinnen und Experten von Eurodesk sowie Partnerorganisationen informieren über Voraussetzungen, Finanzierung und Planung eines solchen Aufenthalts. Das Programm deckt die gesamte Bandbreite der Mobilität ab und spricht diverse Zielgruppen an.
Terminübersicht und Materialien

Die Reihe startet am 9. März mit dem Vortrag „Internationale Freiwilligendienste im Ausland“. Andrea Rembold von der Jugendagentur Stuttgart/Eurodesk Stuttgart gibt einen Überblick über Möglichkeiten für freiwilliges Engagement weltweit.

Alle Termine und Themen finden sich unter https://www.rausvonzuhaus.de/30jahre/online-vortragsreihe.

 

Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk mit Koordinierungsstellen in 36 Ländern. Die Beratung zu Auslandsaufenthalten ist persönlich, kostenlos und neutral. Eurodesk Deutschland wird durch das EU-Programm Erasmus+ sowie durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) im Rahmen des KJP gefördert und ist ein Projekt von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.

