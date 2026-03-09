Online-Vortragsreihe zu Auslandsaufenthalten startet heute

Das Angebot richtet sich besonders an Schüler*innen, Abiturient*innen, Studierende und Auszubildende, die internationale Erfahrungen sammeln möchten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zugangsdaten sind auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen von rausvonzuhaus.de zu finden.
Ins Ausland gehen: Viele Wege führen zum Ziel
Von März bis Dezember 2026 beleuchtet die Reihe monatlich unterschiedliche Wege ins Ausland. Expertinnen und Experten von Eurodesk sowie Partnerorganisationen informieren über Voraussetzungen, Finanzierung und Planung eines solchen Aufenthalts. Das Programm deckt die gesamte Bandbreite der Mobilität ab und spricht diverse Zielgruppen an.
- 9. März | Internationale Freiwilligendienst im Ausland (Jugendagentur Stuttgart)
- 24. März | DiscoverEU und andere Reisestipendien (Eurodesk Deutschland/IJAB e.V.)
- 28. April | Während der Ausbildung ins Ausland? (Nationale Agentur Bildung für Europa)
- 26. Mai | Jugendbegegnungen und Workcamps (Landesjugendring Schleswig-Holstein e. V. und Internationaler Bauorden)
- 16. Juni | Mit Sprachreisen die Welt entdecken (Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter e.V.)
- 2. September | Digitale AJA-Schüleraustausch-Messe (YFU Deutschland)
- 7. Oktober | DiscoverEU und andere Reisestipendien (Eurodesk Deutschland/IJAB e.V.)
- 29. Oktober | Work & Travel und WWOOFing (tip-Jugendinformation Augsburg)
- 10. November | Studienbezogene Auslandsaufenthalte (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
- 2. Dezember | Auslandsaufenthalte im Vereinigten Königreich (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit)
Die Reihe startet am 9. März mit dem Vortrag „Internationale Freiwilligendienste im Ausland“. Andrea Rembold von der Jugendagentur Stuttgart/Eurodesk Stuttgart gibt einen Überblick über Möglichkeiten für freiwilliges Engagement weltweit.
Alle Termine und Themen finden sich unter https://www.rausvonzuhaus.de/30jahre/online-vortragsreihe.