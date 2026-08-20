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Online-Vortragsreihe zu Auslandsaufenthalten geht weiter

30 Jahre Eurodesk in Deutschland

(lifePR) (Bonn, )
Eurodesk Deutschland feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum – und lädt junge Menschen zu einer bundesweiten Online-Vortragsreihe rund um Auslandsaufenthalte ein. Von Schulaufenthalten und Work & Travel über DiscoverEU bis hin zu Studium, Praktikum oder Möglichkeiten im Vereinigten Königreich: Im Herbst wird die Reihe fortgesetzt. Ab 2. September gibt es weitere Vorträge. Seid dabei!

Die Vortragsreihe von Eurodesk richtet sich besonders an Schüler*innen,, Abiturient*innen, Studierende und Auszubildende, die internationale Erfahrungen sammeln möchten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ins Ausland gehen: Viele Wege führen zum Ziel

Seit März 2026 beleuchtet die Reihe monatlich unterschiedliche Wege ins Ausland. Im September geht es weiter: Expertinnen und Experten von Eurodesk sowie Partnerorganisationen informieren wieder über Voraussetzungen, Finanzierung und Planung eines solchen Aufenthalts. Das Programm deckt die gesamte Bandbreite der Mobilität ab und spricht diverse Zielgruppen an. Die Vortragsreihe läuft bis Dezember. Die weiteren Termine sind:
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können sich am Veranstaltungstag einfach über den Livestream dazuschalten. Wer vorab an den Termin erinnert werden möchte, kann sich kostenlos für eine Termin-Erinnerung anmelden. Alle Informationen, die Anmeldung zur Termin-Erinnerung sowie der Link zum Livestream sind unter rausvonzuhaus.de/30jahre/online-vortragsreihe zu finden.

Zum Nachhören: Infos zu Freiwilligendiensten, Ausbildung, Kurzaufenthalten im Ausland

Zu allen bereits stattgefundenen Vorträgen finden sich die Aufzeichnungen online:
Alle Termine, Themen und Aufzeichnungen finden sich auch unter https://www.rausvonzuhaus.de/30jahre/online-vortragsreihe.

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