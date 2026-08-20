Online-Vortragsreihe zu Auslandsaufenthalten geht weiter

Die Vortragsreihe von Eurodesk richtet sich besonders an Schüler*innen,, Abiturient*innen, Studierende und Auszubildende, die internationale Erfahrungen sammeln möchten. Die Teilnahme ist kostenlos.
Ins Ausland gehen: Viele Wege führen zum Ziel
Seit März 2026 beleuchtet die Reihe monatlich unterschiedliche Wege ins Ausland. Im September geht es weiter: Expertinnen und Experten von Eurodesk sowie Partnerorganisationen informieren wieder über Voraussetzungen, Finanzierung und Planung eines solchen Aufenthalts. Das Programm deckt die gesamte Bandbreite der Mobilität ab und spricht diverse Zielgruppen an. Die Vortragsreihe läuft bis Dezember. Die weiteren Termine sind:
- 2. September | Digitale AJA-Schüleraustausch-Messe (YFU Deutschland),
- 7. Oktober | DiscoverEU und andere Reisestipendien (Eurodesk Deutschland/IJAB e.V.),
- 29. Oktober | Work & Travel und WWOOFing (tip-Jugendinformation Augsburg),
- 10. November | Studienbezogene Auslandsaufenthalte (Deutscher Akademischer Austauschdienst),
- 2. Dezember | Auslandsaufenthalte im Vereinigten Königreich (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit).
Zum Nachhören: Infos zu Freiwilligendiensten, Ausbildung, Kurzaufenthalten im Ausland
Zu allen bereits stattgefundenen Vorträgen finden sich die Aufzeichnungen online:
- Internationale Freiwilligendienste im Ausland: Ein Überblick über Möglichkeiten weltweit
- Mit dem Zug durch Europa: DiscoverEU und andere Reisestipendien
- Während der Ausbildung ins Ausland? MeinAuslandspraktikum zeigt euch, wie es geht!
- Kurz ins Ausland? Dein interkulturelles Abenteuer – auch mit kleinem Budget!
- Mit Sprachreisen die Welt entdecken