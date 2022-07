Im Wandel der Zeit - ETK Eigentum & Kapital GmbH wird zur ETK Unternehmensgruppe

Innovationen bedeutet auch Veränderungen und entstehen, gerade in der heutigen Zeit mehr denn je, durch ständige Weiterentwicklung: ETK hat sich in den letzten 5 Jahren ständig neu erfunden, die heutige Unternehmensrealität ist das Ziel der Findung. Davon zeugen nicht nur luxuriöse Immobilienprojekte mit innovativen und ökologischen Features, sondern viele nachhaltige Veränderungen und Optimierungen. „Das neue, modernere Logo macht deutlich sichtbar, was für ein Unternehmen ETK jetzt ist“, so der CEO und Gründer Patrick Windisch. Das Markenzeichen ist jetzt jünger, prägnanter sowie deutlich zeitgemäßer – und passt deshalb „ausgezeichnet“ zur ETK. Dasselbe gilt für die gänzlich neue Website, die in neuem Design jetzt deutlich macht, was die ETK Unternehmensgruppe anbietet, aber auch sucht.Wer eine positive Ausstrahlung hat, zieht die Blicke auf sich: Nachhaltig, dynamisch, innovationsfreudiger denn je – so ist die ETK Unternehmensgruppe und so zeigt sich das Münchner Unternehmen auch.Das neue Erscheinungsbild des ETK-Logos ist die Konsequenz der Weiterentwicklungen, die in den letzten Jahren vollzogen wurden, hob CEO und Gründer Patrick Windisch hervor: „Wir haben uns in nahezu allen Bereichen in der Unternehmensgruppe neu ausgerichtet, stellen in vielerlei Hinsicht unsere Wandlungsfähigkeit und Innovationskraft sowie unsere große Leistungsfähigkeit unter Beweis.“ Das Spektrum reicht von deutlich spitzeren Immobilienprojekten im Luxus- und high-end Bereich, die auf technisch und ökologisch höchstem Niveau ständig weiterentwickelt werden, bis zur fortlaufenden Optimierung der Finanzierungsstrukturen. ETK ist als gesundes und modernes Unternehmen bestens für die Zukunft gerüstet. „Wir sind offen für das, was da auf uns zukommt, bringen proaktiv Veränderungen sowie Verbesserungen auf den Weg und machen unseren Immobilienprojekte immer besser. Jeder im Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung in seiner Abteilung“, so Patrick Windisch.Die neue Optik soll neben einer frischeren Außenwirkung auch die verschiedenen Geschäftsbereiche der ETK Unternehmensgruppe unter einem Hut vereinen. Bisher hatte jede Firma einen eigenen Namen, ein eigenes Logo und teilweise eine eigene Homepage. So war die Projektsteuerungs- und Bauabteilung der Firmengruppe bisher unter „ETK Concept Bau GmbH“ bekannt.Die ETK-Immobilien sind ab Juli mit dem modernisierten Firmenauftritt versehen. Sukzessive soll bis Ende des Monats das neue Logo überall abgebildet sein. Es ziert bereits jetzt die gänzlich neugestaltete Homepage des Unternehmens.Denn zeitgleich ging Anfang Juli die komplett neu gestaltete ETK-Webseite online, die ein modernes Design mit einem deutlich klareren Überblick über den Unternehmenszweck vereint. „Hier steht die klare Ansprache der Immobilienverkäufer und neuer Investoren im Mittelpunkt“, erläuterte Patrick Windisch bei der Präsentation der aktualisierten www.etk.de . ETK-Interessierte erhalten auf der neuen Homepage viel mehr Auskunft, sie finden in einem eigenen Bereich alle für sie relevanten Informationen zum Thema „Ankaufsprofil“ von Immobilien und der Möglichkeit, in Luxus-Projekte direkt zu investieren.Eine weitere Neuigkeit ist die Referenzenseite, die ab sofort regelmäßig gepflegt und aktualisiert wird. „Viele unserer Projekte werden unter der Hand angekauft und nach erfolgter Kernsanierung wieder verkauft. Das bedeutet, dass viele Projekte gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Nachdem wir aber sehr stolz auf jedes einzelne Haus sind, haben wir uns zu dem Schritt entschieden, ausgewählte Immobilien entsprechend zu präsentieren. So können wir noch besser unter Beweis stellen, welche Qualität wir liefern können“ fügt Patrick Windisch abschließend hinzu.