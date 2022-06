ETK Unternehmensgruppe erwirbt weitere Sanierungsprojekte in München

Transaktionsvolumen von mehr als 15 Mio. Euro für 4 weitere Projekte

Erhöhung der Projektanzahl auf 14 Projekte

Geschäftsmodell trotz steigender Zinsen und gestiegenen Baukosten stabil

Die ETK Unternehmensgruppe ist ein vom Inhaber geführter Projektentwickler mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde 2016 durch CEO Patrick Windisch gegründet. Seit Firmengründung liegen Luxusimmobilien in ausgewählten Top Lagen im Fokus. Die ETK Unternehmensgruppe entwickelt, gestaltet und saniert potentialstarke Immobilien in München, dem 5 Seen Land, Augsburg und Frankfurt am Main. Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner legen größten Wert auf innovative Konzepte, die perfekt in eine Zeit des Wandels passen und unübersehbar einen hohen Qualitätsanspruch offenbaren.Die ETK Unternehmensgruppe, ein langfristig orientierter Projektentwickler mit Fokus auf Wohnimmobilien im Luxussegment, hat trotz gestiegener Zinsen und erhöhter Baukosten weitere Sanierungsprojekte erworben. Die ETK Unternehmensgruppe sieht auch in Zukunft im Bereich der Luxusimmobilien große Chancen. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 15 Mio. Euro konnten die gesteckten Jahresziele trotz einer andauernd angespannten Wirtschaftslage weiter verfolgt werden. Bei den Ankäufen konzentriert sich die ETK Unternehmensgruppe auf den Heimatstandort München.Patrick Windisch, CEO ETK UnternehmensgruppeWindisch weiter: „Daher werden wir bei anstehenden Projekten weiterhin größten Wert auf die Nachhaltigkeit legen. Erste Projekte werden bereits mit Hanf und Lehm als alternative Baustoffe realisiert. Uns ist besonders wichtig, dass nichts weggeworfen wird, was noch genutzt werden kann. Nachverdichtung ist zwar ein Schlüssel, um Wohnraum zu schaffen, dennoch sind viele alte Häuser und Villen mit wirklich tollen, alten Baumbeständen zu schade für den Abriss und die Rodung.“Der Fokus auf dem Erwerb von Luxusimmobilien lag verstärkt in der Landeshauptstand München. München ist nach wie vor ein starker Wirtschaftsstandort mit viel positiver Energie und einem hohen Freizeitwert.„Insgesamt ist es uns gelungen, unseren Marktzugang auch im Jahr 2022 erfolgreich auszubauen. Die dynamischen Marktentwicklungen machen die Suche nach lohnenswerten Immobilien zwar immer schwieriger, dennoch konnten wir uns über unser Netzwerk und die schnelle und verbindliche Kaufentscheidungen lohnenswerte Projekte sichern. Wir prüfen andauernd die aktuelle Marktsituation, haben uns aber bewusst dazu entschieden, vor allem in Ballungszentren zusätzlich nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Hinsichtlich aktueller wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen zahlt sich die strategische Entscheidung aus, alle Sanierungsprojekte unter ökologischen Gesichtspunkten zu planen. Ökologische Baustoffe sind zwar etwas teurer als herkömmliche Materialien, allerdings sind diese noch nicht bekannt und daher einfacher und zeitnaher zu bekommen.“Außerdem ist das Bewusstsein nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Käufern gestiegen und die Nachfrage nach nachhaltigem und gesundem Wohnraum deutlich gestiegen. Die Menschheit nimmt den Ressourcen - Mangel und die Veränderung im Klima zunehmend aktiver wahr. Ergänzt Patrick Windisch.