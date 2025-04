Zugabe: „Keinen hat es noch gereut "

Unter der Rubrik „Zugabe" und unter dem Titel „Keinen hat es noch gereut“ präsentieren wir Ihnen in dieser Spielzeit einen ganz besonderen Liederabend. Bettina Grothkopf und László Varga führen zusammen mit Uwe Hanke am Klavier Lieder aus der Romantik und dem französischen Impressionismus auf.An diesem Abend interpretiert László Varga Lieder aus dem berühmten Zyklus „Die schöne Magelone“ von Johannes Brahms, denen Lieder des Spätromantikers Richard Strauss und der Impressionisten Claude Debussy und Reynaldo Hahn, dargeboten von Bettina Grothkopf, gegenübergestellt werden. Johannes Brahms‘ „Die schöne Magelone“, hat eine alte provenzalische Liebesgeschichte aus dem 15. Jahrhundert zum Gegenstand. Der romantische Dichter Ludwig Tieck bearbeitete diese Erzählung für seine Zeit. Es ist diese Fassung die Brahms als Grundlage für seinen einzigen Liederzyklus verwendete. Er vertonte die Geschichte in Form von mehreren Romanzen, die als lyrische Stimmungsbilder fungieren und uns den Gefühlszustand der Charaktere näherbringen.Des Weiteren wird Leander de Marel aus Uwe Hankes Lyrikband „Engel“ zehn Gedichte vortragen, die den Abend auf stimmungsvolle Art und Weise ergänzen.27. April 2025, 19.30 UhrEduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Straße 6709456 Annaberg-Buchholz15,00 €Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse