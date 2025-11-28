Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Wünsch dir nichts

Gastspiel

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Freitag, dem 12. Dezember 2025, 19.30 Uhr, sind im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Annett Illig und Stellmäcke mit Band mit ihrem Programm „Wünsch dir nichts“ zu Gast.

Die Sopranistin Annett Illig ist bekannt durch „So klingt’s bei uns im Arzgebirg“ des Mitteldeutschen Rundfunks. Stellmäckes neue CD „Trotzdem“ erhielt 2024 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Mit ihrem weihnachtlichen Programm führen sie ihre unterschiedlichen musikalischen Herkunftsstile zusammen: Klassik, Chanson, Weltmusik und Jazz. Begleitet von den hervorragenden Instrumentalisten Marcel Schrenk (Klavier) und Dirk Treptow (Saxofon, Klarinette, Flöte) entfalten sie auf der Bühne eine zauberhafte musikalische Vielfalt, die von Chorälen über lateinamerikanische Lieder bis hin zu poetischen Winterballaden reicht. Sie stimmen uns ein auf eine Zeit der Besinnung und der Sinnbefragung.

Termin:

Freitag, 12. Dezember 2025, 19.30 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Kartenpreis: 20,00 €

Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/ticketshop

Abendkasse

