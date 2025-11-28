Wünsch dir nichts
Gastspiel
Die Sopranistin Annett Illig ist bekannt durch „So klingt’s bei uns im Arzgebirg“ des Mitteldeutschen Rundfunks. Stellmäckes neue CD „Trotzdem“ erhielt 2024 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Mit ihrem weihnachtlichen Programm führen sie ihre unterschiedlichen musikalischen Herkunftsstile zusammen: Klassik, Chanson, Weltmusik und Jazz. Begleitet von den hervorragenden Instrumentalisten Marcel Schrenk (Klavier) und Dirk Treptow (Saxofon, Klarinette, Flöte) entfalten sie auf der Bühne eine zauberhafte musikalische Vielfalt, die von Chorälen über lateinamerikanische Lieder bis hin zu poetischen Winterballaden reicht. Sie stimmen uns ein auf eine Zeit der Besinnung und der Sinnbefragung.
Termin:
Freitag, 12. Dezember 2025, 19.30 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz
Kartenpreis: 20,00 €
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/ticketshop
Abendkasse