Wiederaufnahme von Drachen haben nichts zu lache

Turniere sind dem friedfertigen Bücherwurm Ottokar von Zipp ein Gräuel. Aber am großen Pfingstturnier muss er wohl oder übel teilnehmen. Nur wenn er gegen alle anderen Ritter gewinnt, kann er vom Herzog die Einstellung der Jagd auf Drachen verlangen. Die sind schon fast ausgestorben, weil die anderen Ritter sie erbarmungslos töten, gilt doch ihr Fleisch als Delikatesse, und die schillernde Haut wird zu Handtaschen, Sofas und Regenschirmen verarbeitet. Das muss aufhören! Also überwindet der linkshändige Anti-Ritter Ottokar seine Angst und riskiert sein letztes Kettenhemd für das Überleben der Drachen-Spezies. Ein Verbündeter in diesem Kampf ist der Minnesänger Archibald von Exeter. Wird Ottokar mit seiner Hilfe und, zugegeben, ein paar nicht ganz regelkonformen Tricks, das schier Unmögliche gelingen?Das Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Franz Sales Sklenitzka erzählt von Freundschaft, Selbstlosigkeit und mutigem Einsatz für die Schwachen.Auf der Bühne erleben Sie Marie-Louise von Gottberg als Archibald von Exeter, Annalena Oswald als jungen Kammdrachen Klemens, Marvin Thiede als Ritter Siegmund Silberzahn-Floretto und Gisa Kümmerling in den Rollen von Ilona und Ritter Dobermann-Hallimasch. Des Weiteren stehen Quentin Gabriel Seiler als Jakob und Ritter RosenquarzKaracho, Rouven Klischies als Ritter Ottokar von Zipp, Anna Bittner als Veronika und Herold sowie Olaf Kaden als Michel und Ritter Oregano-Eisenkies auf der Bühne. In weiteren Rollen sehen Sie Leopold Peter, Christin Schwind und Leander de Marel. Das Kind (Herzog) wird verkörpert von Lola Kügler / Enje Thiede.Für die Ausstattung zeichnet Martin Scherm verantwortlich, für die Choreografie Marianne Kjær Klausen in Zusammenarbeit mit Jessica Böhlmann, Johanna Fiedler, Marie Schurtz und Christin Schwind. Die Kampfchoreografie stammt von Nenad Žanić.Fr, 20.06.2025, 10.30 Uhr | So, 22.06.2025, 15.00 Uhr | Mi, 25.06.2025, 10.30 Uhr | Sa, 28.06.2025, 15.00 Uhr | Di, 01.07.2025, 10.30 Uhr | Mi, 02.07.2025, 10.30 Uhr | Sa, 05.07.2025, 15.00 Uhr | Mi, 16.07.2025, 10.30 Uhr | Mi, 23.07.2025, 10.30 Uhr | Mi, 30.07.2025, 10.30 Uhr16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, Sozialpassinhaber_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.