Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071909

Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Nicole Janowsky +49 3733 1407130
Logo der Firma Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit

Wiederaufnahme und DVD-Präsentation des Anton-Günther-Abends

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Sonntag, dem 20. September 2026, findet nach der Wiederaufnahme des beliebten Anton-Günther-Abends „Mei Harz braucht Lieder“ von Jasmin Sarah Zamani und Richard Glöckner die DVD-Präsentation des Stückes im Eduard-von-Winterstein-Theater statt.

In „Mei Harz braucht Lieder“ begegnet Anton Günther dem Publikum in all seinen Facetten – als Liedermacher, Erzähler und Dichter. Ein Abend voller Heiterkeit und Tiefgang, berührend und nachdenklich zugleich, tief verwurzelt im Erzgebirge. Seine Lieder und Texte kennen unzählige Menschen im ganzen Erzgebirge und über die Region hinaus. Anton Günther wurde in Gottesgab, dem heutigen Boží Dar geboren. Mit seinem Werk setzte er seiner „Haamit“ ein kulturelles Denkmal. Obwohl Günther bis auf wenige Jahre, die er in Prag verbrachte, und seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, das Erzgebirge nicht verlassen hat, bietet seine Lebens- und Schaffensgeschichte eine Menge Stoff für einen heiteren, aber auch nachdenklich-besinnlichen Abend. Diesen bestreitet Richard Glöckner nicht nur als Interpret unvergesslicher „Hits“ wie das „Feierobnd“-Lied oder „O Arzgebirg, wie bist du schie!“, sondern auch als Puppenspieler, musikalisch und spielerisch begleitet von Peggy Einfeldt. So erwacht Anton Günther als Puppe zum Leben und tritt in Dialog mit sich selbst und dem Publikum.

Zur Wiederaufnahme am 20. September 2026 um 18.00 Uhr wird die DVD zu „Mei Harz braucht Lieder“ erstmals vorgestellt. Dieser besondere Theaterabend erzählt vom Leben und Wirken des erzgebirgischen Heimatdichters und Sängers Anton Günther und lädt dazu ein, seine Lieder und Geschichten neu zu entdecken. Mit der DVD holen Sie sich ein Stück erzgebirgischer Kultur nach Hause und können die Atmosphäre des Abends jederzeit wieder erleben. Die Aufnahme und Produktion der DVD wurde durch die großzügige Unterstützung unserer Partner und Förderer ermöglicht. Unser herzlicher Dank gilt der ETHOS Stiftung, dem Helios Klinikum Aue, der Erzgebirgssparkasse Aue, den Stadtwerken Aue-Bad Schlema GmbH sowie den Freunden und Förderern der Erzgebirgischen Philharmonie e. V.

Die DVD ist ab dem 21. September 2026 zum Preis von 12 Euro im Servicebüro am Markt 9 in Annaberg- Buchholz sowie bei allen Vorstellungen im Eduard-von-Winterstein-Theater erhältlich.

Wiederaufnahme:
Sonntag, 20. September 2026, 18.00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Weitere Termine: Sonntag, 18. Oktober 2026, 18.00 Uhr / Freitag, 15. Januar 2027, 19.30 Uhr

Kartenpreise:
22,00 € / 19,00 € / 13,00 €
20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
ab 31.8. bis 13.9. geschlossen,
ab 14.9.: Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
Abendkasse

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.