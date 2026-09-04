Wiederaufnahme und DVD-Präsentation des Anton-Günther-Abends

In „Mei Harz braucht Lieder“ begegnet Anton Günther dem Publikum in all seinen Facetten – als Liedermacher, Erzähler und Dichter. Ein Abend voller Heiterkeit und Tiefgang, berührend und nachdenklich zugleich, tief verwurzelt im Erzgebirge. Seine Lieder und Texte kennen unzählige Menschen im ganzen Erzgebirge und über die Region hinaus. Anton Günther wurde in Gottesgab, dem heutigen Boží Dar geboren. Mit seinem Werk setzte er seiner „Haamit“ ein kulturelles Denkmal. Obwohl Günther bis auf wenige Jahre, die er in Prag verbrachte, und seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, das Erzgebirge nicht verlassen hat, bietet seine Lebens- und Schaffensgeschichte eine Menge Stoff für einen heiteren, aber auch nachdenklich-besinnlichen Abend. Diesen bestreitet Richard Glöckner nicht nur als Interpret unvergesslicher „Hits“ wie das „Feierobnd“-Lied oder „O Arzgebirg, wie bist du schie!“, sondern auch als Puppenspieler, musikalisch und spielerisch begleitet von Peggy Einfeldt. So erwacht Anton Günther als Puppe zum Leben und tritt in Dialog mit sich selbst und dem Publikum.Zur Wiederaufnahme am 20. September 2026 um 18.00 Uhr wird die DVD zu „Mei Harz braucht Lieder“ erstmals vorgestellt. Dieser besondere Theaterabend erzählt vom Leben und Wirken des erzgebirgischen Heimatdichters und Sängers Anton Günther und lädt dazu ein, seine Lieder und Geschichten neu zu entdecken. Mit der DVD holen Sie sich ein Stück erzgebirgischer Kultur nach Hause und können die Atmosphäre des Abends jederzeit wieder erleben. Die Aufnahme und Produktion der DVD wurde durch die großzügige Unterstützung unserer Partner und Förderer ermöglicht. Unser herzlicher Dank gilt der ETHOS Stiftung, dem Helios Klinikum Aue, der Erzgebirgssparkasse Aue, den Stadtwerken Aue-Bad Schlema GmbH sowie den Freunden und Förderern der Erzgebirgischen Philharmonie e. V.Die DVD ist ab dem 21. September 2026 zum Preis von 12 Euro im Servicebüro am Markt 9 in Annaberg- Buchholz sowie bei allen Vorstellungen im Eduard-von-Winterstein-Theater erhältlich.Eduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Str. 6709456 Annaberg-BuchholzSonntag, 18. Oktober 2026, 18.00 Uhr / Freitag, 15. Januar 2027, 19.30 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,00 €20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-Buchholzab 31.8. bis 13.9. geschlossen,ab 14.9.: Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse