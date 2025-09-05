Wiederaufnahme Schauspiel: „Ewig jung“
Wie die Zeit vergeht! Wir befinden uns in der mittelnahen Zukunft im Eduard-von-Winterstein-Theater. Die ehrwürdigen Wände haben allerdings schon lange keine Vorstellung mehr erlebt. Die Fördermittel wurden gestrichen, die Kunst wird scheinbar nicht mehr gebraucht. Das in die Jahre gekommene Ensemble, vom knappen Rentensatz geplagt, musste nun in seinen alten Arbeitsort einziehen. Eine erinnerungsvolle Seniorenresidenz, der man, genau wie auch ihrer Belegschaft, die vergangene Zeit deutlich ansieht. Seit einer gefühlten Ewigkeit hockt man nun aufeinander und geht sich in Dauerschleife auf den Geist. Hinzu kommen noch die unerträglichen Animationsprogramme, mit welchen die betreuende Krankenschwester die ehemaligen Bühnenstars von Annaberg-Buchholz allabendlich quält ... Da hilft nichts anderes, als die Unterhaltung selbst in die Hand zu nehmen, um sich durch mitreißende Songs und alte Theatergeschichten einmal wieder jung zu fühlen.
Erik Gedeon hat eine Show mit allen für einen Hit wichtigen Zutaten geschaffen: legendären Pop- und Rockevergreens, bissigem Witz und schauspielerischen Glanzstücken für einen lebensgierigen und ungeheuer fesselnden Theaterabend. Besser als jede Verjüngungskur!
Auf der Bühne zu sehen sind Annalena Oswald (Schwester Annalena), Markus Teichler (Markus Teichler), Gisa Kümmerling (Gisa Kümmerlingz), Udo Prucha (Udo Prucha), Marvin Thiede (Marvin Thiede), Hans B. Goetzfried (Hans B. Goetzfried) und Marie-Louise von Gottberg (Marie-Louise von Gottberg).
Zu dieser Inszenierungen laden wir Sie zu einer Einführung in die Studiobühne ein. Eine halbe Stunde vor Stückbeginn geben wir Ihnen Einblicke in Inhalte und Hintergründe des Stoffes und seiner Umsetzung an unserem Haus.
Wiederaufnahme: Sonntag, 14. September 2025, 19.30 Uhr
Weitere Vorstellungen:
Sonntag, 05.10.2025, 18.00 Uhr | Sonntag, 19.10.2025, 18.00 Uhr |Freitag, 31.10.2025, 19.30 Uhr | Samstag, 29.11.2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 14.12.2025, 18.00 Uhr | Freitag, 19.12.2025, 19.30 Uhr
Kartenpreise: 22,00 € / 19,00 € / 13,00 € 20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/ticketshop
