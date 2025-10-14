Wiederaufnahme Schauspiel: „Eine Mords-Freundin“

Urlaube bringen nicht selten für einen kurzen Augenblick die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Man erlebt mit den Schicksalsbekanntschaften eine intensive Zeit, die meistens nach dem Kofferauspacken auch wieder vorbei ist. Nicht so bei Elsa Jean Krakowski, einer „Menschen-positiven“ resoluten Dame, die Urlaubsfreundschaften gerne auch darüber hinaus ausdehnen mag. Deshalb lädt sie gerne alle zu sich nach Denver ein oder, noch besser, sich selbst zu ihnen. Man weiß auch nicht, wie man elegant „Nein“ sagen kann, wenn sie ihren Besuch so beiläufig und doch mit unermüdlicher Ausdauer vorschlägt. Sie ist ja auch so nett ... Debbie und Peter haben es jedenfalls nicht übers Herz gebracht und nun wird sie bald da sein. Das Problem ist nur, dass Elsa über die beiden und ihre Familie viel mehr weiß als diese über Elsa. Wer ist diese Elsa Jean Krakowski eigentlich? Das Googeln offenbart eine alarmierende Wahrheit – Elsa Jean Krakowski ist eine fleißige ... Mörderin. Kann man den Besuch noch absagen? Und wie macht man das? Bis Debbie und Peter eine formvollendete Ausrede einfällt, steht Elsa längst vor der Tür und widmet sich dem Alltag ihrer neuen Freunde…Diese mörderische Komödie von dem Drehbuchautor der beliebten „Sherlock“-Serie bringt die Lachmuskeln auf Hochtouren, nicht nur der genialen Dialoge wegen, sondern auch dank der turbulenten Situationskomik.Auf der Bühne zu sehen sind Gisa Kümmerling (Elsa), Marie-Louise von Gottberg (Debbie), Marvin Thiede (Peter), Annalena Oswald (Rosie), Udo Prucha (Nachbar), Malte Sylvester (PC Junkin / Moderator) und Leopold Peter (Alex).Sonntag, 15.11.2025, 19.30 Uhr | Samstag, 22.11.2025, 19.30 Uhr |Freitag, 26.12.2025, 19.30 Uhr |Mittwoch, 31.12.2025, 20.00 Uhr | Samstag, 10.01.2026, 19.30 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,00 €20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse