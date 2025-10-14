Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039082

Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Logo der Firma Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit

Wiederaufnahme Schauspiel: „Eine Mords-Freundin“

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 19.30 Uhr, findet die Wiederaufnahme von „Eine Mords-Freundin“, einer Komödie von Steven Moffat, auf der Bühne des Eduard-von-Winterstein Theaters in Annaberg- Buchholz statt.

Urlaube bringen nicht selten für einen kurzen Augenblick die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Man erlebt mit den Schicksalsbekanntschaften eine intensive Zeit, die meistens nach dem Kofferauspacken auch wieder vorbei ist. Nicht so bei Elsa Jean Krakowski, einer „Menschen-positiven“ resoluten Dame, die Urlaubsfreundschaften gerne auch darüber hinaus ausdehnen mag. Deshalb lädt sie gerne alle zu sich nach Denver ein oder, noch besser, sich selbst zu ihnen. Man weiß auch nicht, wie man elegant „Nein“ sagen kann, wenn sie ihren Besuch so beiläufig und doch mit unermüdlicher Ausdauer vorschlägt. Sie ist ja auch so nett ... Debbie und Peter haben es jedenfalls nicht übers Herz gebracht und nun wird sie bald da sein. Das Problem ist nur, dass Elsa über die beiden und ihre Familie viel mehr weiß als diese über Elsa. Wer ist diese Elsa Jean Krakowski eigentlich? Das Googeln offenbart eine alarmierende Wahrheit – Elsa Jean Krakowski ist eine fleißige ... Mörderin. Kann man den Besuch noch absagen? Und wie macht man das? Bis Debbie und Peter eine formvollendete Ausrede einfällt, steht Elsa längst vor der Tür und widmet sich dem Alltag ihrer neuen Freunde…

Diese mörderische Komödie von dem Drehbuchautor der beliebten „Sherlock“-Serie bringt die Lachmuskeln auf Hochtouren, nicht nur der genialen Dialoge wegen, sondern auch dank der turbulenten Situationskomik.

Auf der Bühne zu sehen sind Gisa Kümmerling (Elsa), Marie-Louise von Gottberg (Debbie), Marvin Thiede (Peter), Annalena Oswald (Rosie), Udo Prucha (Nachbar), Malte Sylvester (PC Junkin / Moderator) und Leopold Peter (Alex).

Wiederaufnahme: Samstag, 25. Oktober 2025, 19.30 Uhr

Weitere Vorstellungen:
Sonntag, 15.11.2025, 19.30 Uhr | Samstag, 22.11.2025, 19.30 Uhr |Freitag, 26.12.2025, 19.30 Uhr |
Mittwoch, 31.12.2025, 20.00 Uhr | Samstag, 10.01.2026, 19.30 Uhr

Kartenpreise:

22,00 € / 19,00 € / 13,00 €
20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen
Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

Abendkasse

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.