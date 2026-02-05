Kontakt
Wiederaufnahme Musiktheater: „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 28. Februar 2026, um 18.00 Uhr, findet die Wiederaufnahme des Musicals „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ auf der Bühne des Eduard-von-Winterstein Theaters in Annaberg-Buchholz statt.

Caractacus Potts, Erfinder aus Leidenschaft, und seine zwei Kinder haben ihr Herz an ein altes Autowrack verloren, zu gerne spielen sie in ihrer Fantasie die spektakulärsten Rennen nach. Zu aller Entsetzen soll es nun verkauft werden. Um dies zu verhindern, beschließt Caractacus, das alte Wrack selbst zu kaufen. Doch wäre Potts nicht der geniale Erfinder, wenn er aus der klapprigen Karre nicht noch ein spektakuläres Wunderauto gestalten würde, das den Namen „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ erhält. Der dem Rennsport verfallene bösartige Baron Bomburst von Vulgarien versucht alles, um dieses magische Auto in seine Hände zu bekommen und entführt Caractacus‘ Vater, den er irrtümlich auch für den Erfinder hält. Natürlich macht sich Caractacus mit seinen Kindern zusammen sofort auf den Weg, um den Großvater zu befreien.

Auf der Bühne zu erleben sind Sebastian Smulders (Caractacus Potts), Zsófia Szabó (Truly Scrumptious), Leander de Marel (Großvater Potts), László Varga (Baron Bomburst / Lord Scrumptious) und Bettina Grothkopf (Baronin Bomburst / Mrs. Philips). Des Weiteren zu sehen sind Matthias Stephan Hildebrandt (Kinderfänger / Schrotthändler), Juliane Prucha (Spielzeugmacherin), Vincent Wilke (Boris), Angus Simmons (Goran) und Uli Heim (Coggins/ Truthahnzüchter).

In weiteren Rollen sind Amelie Hadlich, Amélie Ritter und Hanna Schreiber zu sehen. Weiterhin wirken Tänzerinnen, Kleindarsteller und der Kinderchor mit. Die musikalische Leitung der Erzgebirgischen Philharmonie Aue haben Markus Teichler und Karl Friedrich Winter inne. Für die Ausstattung zeichnet Martin Scherm verantwortlich, für die Einstudierung des Chores Kristina Pernat Ščančar.

Wiederaufnahme: Samstag, 28. Februar 2026, 18.00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater

Weitere Vorstellungen:
Sonntag, 08.03.2026, 15.00 Uhr | Freitag, 13.03.2026, 19.30 Uhr |Donnerstag, 02.04.2026, 19.30 Uhr | Freitag, 01.05.2026, 18.00 Uhr

Kartenpreise: 26,00 € / 23,00 € / 16,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 14,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 11,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen
Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
