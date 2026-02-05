Wiederaufnahme Musiktheater: „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“

Caractacus Potts, Erfinder aus Leidenschaft, und seine zwei Kinder haben ihr Herz an ein altes Autowrack verloren, zu gerne spielen sie in ihrer Fantasie die spektakulärsten Rennen nach. Zu aller Entsetzen soll es nun verkauft werden. Um dies zu verhindern, beschließt Caractacus, das alte Wrack selbst zu kaufen. Doch wäre Potts nicht der geniale Erfinder, wenn er aus der klapprigen Karre nicht noch ein spektakuläres Wunderauto gestalten würde, das den Namen „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ erhält. Der dem Rennsport verfallene bösartige Baron Bomburst von Vulgarien versucht alles, um dieses magische Auto in seine Hände zu bekommen und entführt Caractacus‘ Vater, den er irrtümlich auch für den Erfinder hält. Natürlich macht sich Caractacus mit seinen Kindern zusammen sofort auf den Weg, um den Großvater zu befreien.Auf der Bühne zu erleben sind Sebastian Smulders (Caractacus Potts), Zsófia Szabó (Truly Scrumptious), Leander de Marel (Großvater Potts), László Varga (Baron Bomburst / Lord Scrumptious) und Bettina Grothkopf (Baronin Bomburst / Mrs. Philips). Des Weiteren zu sehen sind Matthias Stephan Hildebrandt (Kinderfänger / Schrotthändler), Juliane Prucha (Spielzeugmacherin), Vincent Wilke (Boris), Angus Simmons (Goran) und Uli Heim (Coggins/ Truthahnzüchter).In weiteren Rollen sind Amelie Hadlich, Amélie Ritter und Hanna Schreiber zu sehen. Weiterhin wirken Tänzerinnen, Kleindarsteller und der Kinderchor mit. Die musikalische Leitung der Erzgebirgischen Philharmonie Aue haben Markus Teichler und Karl Friedrich Winter inne. Für die Ausstattung zeichnet Martin Scherm verantwortlich, für die Einstudierung des Chores Kristina Pernat Ščančar.Sonntag, 08.03.2026, 15.00 Uhr | Freitag, 13.03.2026, 19.30 Uhr |Donnerstag, 02.04.2026, 19.30 Uhr | Freitag, 01.05.2026, 18.00 Uhr26,00 € / 23,00 € / 16,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 14,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 11,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse