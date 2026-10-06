Wiederaufnahme: Der Katalytofen – Ein erzgebirgischer Western

Es war einmal im Erzgebirge Mühle, da lebte ein Schrauber mit vielen alten und sehr alten Sachen. Eines Tages kam Post – und zwar vom Staatsanwalt aus einer großen Stadt. Der Schrauber hatte „die Verordnung der Sanktionsbewehrung auf dem Gebiet der Chemikaliensicherheit“ übertreten. Das Vergehen war ein Katalytofen, Baujahr 1970, aus dem VEB Kraftfahrzeugzubehör Magdeburg, der Schrauber weiterverkaufen wollte. Eine Straftat lag vor! Und ein wilder Ritt durch die Ämter des Erzgebirges begann, eine „ordnungsgemäße Entsorgung“ nachzuweisen. Das Stück handelt nicht nur von diesem Ofen. Es handelt von Erinnerungen, die mit solchen Öfen verbunden sind. Eine Reise zurück in alte Zeiten, zu krachendem Ostpunk und verkrachten „Einstufungen“. Auch damals waren so manche Katalytofenbesitzer schon so mancher Behörde suspekt.Das Stück entstand nach einer Kurzgeschichte von Ralph Geisler, dem Betreiber der Rochhausmühle Grünhainichen, einem Antikhandel im historischen Ambiente. In seiner Scheune gibt es Konzerte, Theater und Literaturabende, bei denen man u. a. auch seinen Texten lauschen kann. Ähnlichkeiten der Geschichte mit der Wirklichkeit sind vielleicht nur ein bisschen zufällig. Die Bühnenfassung stammt von Marco Süß.Auf der Bühne zu sehen sind Marvin Thiede und Udo Prucha.Eduard-von-Winterstein-TheaterBuchholzer Str. 6709456 Annaberg-BuchholzFreitag, 20. November 2026, 19.30 Uhr / Freitag, 8. Januar 2027, 19.30 Uhr / Freitag, 22. Januar 2027, 19.30 Uhr /Sonntag, 21. Februar 2027, 18.00 Uhr / Freitag, 16. April 2027, 19.30 Uhr / Freitag, 7. Mai 2027, 19.30 Uhr: 22,00 € / 19,00 €20,00 €* / 18,00 €*16,00 €** / 14,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mitFamilienpass: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse