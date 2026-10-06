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Wiederaufnahme: Der Katalytofen – Ein erzgebirgischer Western

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, 19.30 Uhr, wird „Der Katalytofen“ wieder in den Spielplan des Eduard-von-Winterstein-Theaters aufgenommen. Diese Saison kann das Publikum das Schauspiel auf der großen Bühne genießen, während es in der vergangenen Saison noch auf der Studiobühne aufgeführt wurde.

Es war einmal im Erzgebirge Mühle, da lebte ein Schrauber mit vielen alten und sehr alten Sachen. Eines Tages kam Post – und zwar vom Staatsanwalt aus einer großen Stadt. Der Schrauber hatte „die Verordnung der Sanktionsbewehrung auf dem Gebiet der Chemikaliensicherheit“ übertreten. Das Vergehen war ein Katalytofen, Baujahr 1970, aus dem VEB Kraftfahrzeugzubehör Magdeburg, der Schrauber weiterverkaufen wollte. Eine Straftat lag vor! Und ein wilder Ritt durch die Ämter des Erzgebirges begann, eine „ordnungsgemäße Entsorgung“ nachzuweisen. Das Stück handelt nicht nur von diesem Ofen. Es handelt von Erinnerungen, die mit solchen Öfen verbunden sind. Eine Reise zurück in alte Zeiten, zu krachendem Ostpunk und verkrachten „Einstufungen“. Auch damals waren so manche Katalytofenbesitzer schon so mancher Behörde suspekt.

Das Stück entstand nach einer Kurzgeschichte von Ralph Geisler, dem Betreiber der Rochhausmühle Grünhainichen, einem Antikhandel im historischen Ambiente. In seiner Scheune gibt es Konzerte, Theater und Literaturabende, bei denen man u. a. auch seinen Texten lauschen kann. Ähnlichkeiten der Geschichte mit der Wirklichkeit sind vielleicht nur ein bisschen zufällig. Die Bühnenfassung stammt von Marco Süß.

Auf der Bühne zu sehen sind Marvin Thiede und Udo Prucha.

Wiederaufnahme: Freitag, 16. Oktober 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungstermine
Freitag, 20. November 2026, 19.30 Uhr / Freitag, 8. Januar 2027, 19.30 Uhr / Freitag, 22. Januar 2027, 19.30 Uhr /
Sonntag, 21. Februar 2027, 18.00 Uhr / Freitag, 16. April 2027, 19.30 Uhr / Freitag, 7. Mai 2027, 19.30 Uhr

Kartenpreise: 22,00 € / 19,00 €
20,00 €* / 18,00 €*
16,00 €** / 14,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der SächsischenEhrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mitFamilienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

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