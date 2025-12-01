Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug herzlich zum 4. Philharmonischen Konzert ein – unserem traditionellen und festlichen Weihnachtskonzert, das mit barocker Pracht, romantischem Zauber und märchenhafter Stimmung die Adventszeit erhellt.Nach drei großen, prachtvoll-tänzerischen Beiträgen aus der Barockmusik – Antonio Caldaras Sinfonia in CDur, Johann Sebastian Bachs Ouvertüre in C-Dur und Ausschnitten aus Georg Friedrich Händels „Occasional Oratorio“ – folgt als besonderer Farbtupfer Samuel Coleridge-Taylors „Christmas Overture“, die mit romantischem Charme und englischer Wärme die festliche Stimmung vertieft.Natürlich gehören auch die vertrauten Weihnachtslieder zum Mitsingen wieder dazu – ein Moment, in dem das Publikum selbst Teil der musikalischen Darbietung wird. Den märchenhaften Abschluss bildet Engelbert Humperdincks Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks Weihnachtsmärchen „Der blaue Vogel“, die mit ihrer poetischen Klangsprache die Zuhörer in eine Welt voller Hoffnung und Wunder entführt.Unterstützt wird die Erzgebirgische Philharmonie von den Damen des Opernchors des Eduard-von-Winterstein-Theaters (Einstudierung: Kristina Pernat Ščančar) sowie von Kammersänger Leander de Marel, der als Erzähler durch die märchenhafte Welt des „Blauen Vogels“ führt.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte am 15. und 16. Dezember 2025 im Eduard-von-Winterstein-Theater gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung auf der Studiobühne zu besuchen.Dieter KlugEduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456Annaberg-BuchholzEduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456Annaberg-BuchholzNicolaikirche Aue26,00 € / 23,00 € / 18,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mitder Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mitSozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasseServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de