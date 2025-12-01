Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH
Frau Eva Blaschke
Weihnachtskonzert

4. Philharmonisches Konzert

Am Montag, dem 15. Dezember sowie am Dienstag, dem 16. Dezember 2025 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz und am Freitag, dem 26. Dezember 2025, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 4. Philharmonischen Konzert ein.

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug herzlich zum 4. Philharmonischen Konzert ein – unserem traditionellen und festlichen Weihnachtskonzert, das mit barocker Pracht, romantischem Zauber und märchenhafter Stimmung die Adventszeit erhellt.

Nach drei großen, prachtvoll-tänzerischen Beiträgen aus der Barockmusik – Antonio Caldaras Sinfonia in CDur, Johann Sebastian Bachs Ouvertüre in C-Dur und Ausschnitten aus Georg Friedrich Händels „Occasional Oratorio“ – folgt als besonderer Farbtupfer Samuel Coleridge-Taylors „Christmas Overture“, die mit romantischem Charme und englischer Wärme die festliche Stimmung vertieft.

Natürlich gehören auch die vertrauten Weihnachtslieder zum Mitsingen wieder dazu – ein Moment, in dem das Publikum selbst Teil der musikalischen Darbietung wird. Den märchenhaften Abschluss bildet Engelbert Humperdincks Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks Weihnachtsmärchen „Der blaue Vogel“, die mit ihrer poetischen Klangsprache die Zuhörer in eine Welt voller Hoffnung und Wunder entführt.

Unterstützt wird die Erzgebirgische Philharmonie von den Damen des Opernchors des Eduard-von-Winterstein-Theaters (Einstudierung: Kristina Pernat Ščančar) sowie von Kammersänger Leander de Marel, der als Erzähler durch die märchenhafte Welt des „Blauen Vogels“ führt.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte am 15. und 16. Dezember 2025 im Eduard-von-Winterstein-Theater gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung auf der Studiobühne zu besuchen.

Musikalische Leitung: Dieter Klug

Termine:

Montag, 15. Dezember 2025, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456
Annaberg-Buchholz

Dienstag, 16. Dezember 2025, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456
Annaberg-Buchholz

Freitag, 26. Dezember 2025, 19.30 Uhr
Nicolaikirche Aue

Kartenpreise:

26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit
der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit
Sozialpass, mit Familienpass

Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse

Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events

