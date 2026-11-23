Inspiriert von dem (oder ganz ohne) Miteinandersein im Erzgebirge habe ich mich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, um mit anderen Kunst- und Musikschaffenden gemeinsam zu musizieren. Das gipfelte im Projekt „Weihnachten im Gebirg“. Seit nunmehr fünf Jahren dürfen wir unser Projekt in diversen Kirchen in unserem Erzgebirge aufführen, mit viel Zuspruch und Dankbarkeit. In diesem Jahr sind wir neben den Auftritten in den Kirchen Pobershau und Schwarzenberg-Neuwelt auch wieder im Theater in Annaberg-Buchholz. Im Rahmen unseres Konzertes wird es eine Uraufführung der „Uttmann Tanzeleit“ aus Elterlein mit einer getanzten Christmette zu sehen sein. Zu den weiteren Gästen und Mitwirkenden zählen: Duo Leuschner (Akkordeon), Marcel Schrenk (Klavier), Christine Kandler (Flöte), Jagdhornbläser Grünhain, Männerquartett Annaberg, Erik Balzar, Stellmäcke, Flora Hänsel, Marie und Henri Illig.Freitag, 4. Dezember 2026, 19.30 Uhr29,00 € / 25,00 €* / 20,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo, Di, Do, Fr: 10.00 – 14.00 UhrMi, Sa, So: GeschlossenTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse