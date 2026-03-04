Theaterführung: Bühnengeflüster
Am 15. März 2026 findet eine öffentliche Führung vor und hinter den Kulissen des Eduard-von-Winterstein-Theaters statt.
Wir bitten um eine Voranmeldung in unserem Servicebüro (Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz), per Telefon (03733 1407 131) oder per E-Mail (service@erzgebirgische.theater).
Termin: Sonntag, 15. März 2026, 11:00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Weiterer Termin: Sonntag, 17.05.26 um 11.00 Uhr
Kartenpreis: 5€
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater