Theater der Dichtung

Am Donnerstag, dem 25. April 2024, startet um 19.30 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theaters durch den Erzgebirgskreis in der Stadtbibliothek Marienberg.



Mit unserer Lesereihe begeben wir uns diesmal in die menschlichen und gesellschaftlichen Abgründe des Verbrechens. Ein Phänomen, das auch die Literatur von jeher fasziniert hat. Veranlagung, gesellschaftliche Umstände, schicksalhafte Verstrickungen – was führt dazu, dass Menschen zu Verbrecher_innen werden? Raffiniert und spannend, zuweilen erschreckend und grausam, aber auch gesellschaftskritisch kann das Genre sein, wie die Auswahl zeigt. .



In der düsteren Kulisse von „Corpus Delicti“ entfaltet sich eine faszinierende Geschichte, die von Geheimnissen, Intrigen und der unheilvollen Verstrickung von Schuld und Unschuld geprägt ist. Diese Lesung verspricht nicht nur eine literarische Reise, sondern auch einen tiefen Einblick in die menschliche Psyche und ihre Abgründe. „Corpus Delicti“ stellt Fragen nach Wahrheit und Gerechtigkeit, während es uns in eine „heile“ Welt führt, die von innen durch und durch faul ist.



Ausschnitte aus dem Roman von Juli Zeh lesen die Schauspielerinnen Anna Bittner, Marie Louise von Gottberg und Mira Sanjana Sharma vom Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz. Für die musikalische Untermalung sorgen abwechselnd an den jeweiligen Orten Peggy Einfeldt und Markus Teichler am Klavier. Die Inszenierung liegt in den Händen von Jasmin Sarah Zamani unter Mitarbeit von Lucy Riedel und Moa Frederike Theobald.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßigt



Orte und Termine:



Stadtbibliothek Marienberg

Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Telefon: 03735–66812919

Donnerstag, 25. April 2024, 19.30 Uhr



Kulturbahnhof Stollberg

Bahnhofstraße 2, 09366 Stollberg

Telefon: 037296–2237

Sonntag, 28. April 2024, 15.00 Uhr



Alte Brauerei Annaberg-Buchholz

Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733-24801

Freitag, 3. Mai 2024, 20.00 Uhr



Villa Facius Lugau

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295–900790

Dienstag, 7. Mai 2024, 19.00 Uhr



Galerie der anderen Art Aue

Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema

Telefon: 0174–5668371

Mittwoch, 8. Mai 2024, 19.30 Uhr



Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters

Buchholzer Str. 67, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 1407 131

Dienstag, 14. Mai 2024, 10.00 Uhr

(lifePR) (