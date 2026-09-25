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Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Nicole Janowsky +49 3733 1407130
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Theater der Dichtung

William Faulkner: Licht im August

(lifePR) (Lugau, Aue-Bad Schlema, Zschopau, Annaberg-Buchholz, Marienberg, )
Am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, startet um 19.00 Uhr die erste Auflage der insgesamt drei musikalischen Lesereihen des Eduard-von Winterstein-Theaters in der Saison 2026_2027. In diesem Jahr geht es um den Begriff der Hoffnung.

„Das Krokodil hofft nicht, der Mensch hofft.“, erklärte Wittgenstein in seinen „Philosophischen Untersuchungen“. Lieferte er damit die genaueste Definition, was Hoffnung eigentlich ist? Hoffen ist nicht das, was ein Krokodil empfindet, wenn es auf ein Zebra wartet, das im Fluss trinken will. Hoffnung ist nicht Hunger und Hoffnung hat nichts mit Besitz zu tun. Hoffnung „ist auch bei denen, die nichts anderes haben“ dachte schon Thales von Milet, der erste Philosoph der Menschheit. Und doch – zu den Dingen, die einem genommen werden können, gehört Hoffnung. Gestohlene Hoffnung erzeugt Macht.

Unser erster Titel führt uns in die Zeit der Weltwirtschaftskrise in die Südstaaten der USA. Lena Grove, eine junge Frau, ist „guter Hoffnung“. Der beteiligte junge Mann, ein Wanderarbeiter, weiß nichts von seinem „Glück“. Also macht sich Lena auf die Suche nach ihm – in der Hoffnung, dass die Liebe der beiden nichts Vorübergehendes war. Ihre Reise führt uns durch eine Landschaft, die Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg geprägt ist von der Verbitterung über die ungehaltenen Versprechungen derer, die ihn einst gewonnen hatten.

Umrahmt von einer musikalischen Begleitung lesen Jakob Kajetan Hofbauer und Gisa Kümmerling. Am Klavier spielt Peggy Einfeldt. Die künstlerische Leitung übernimmt der Schauspieldramaturg Marco Süß.

Termine und Veranstaltungsorte:

Villa Facius Lugau
Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau
Dienstag, 6. Oktober 2026, 19.00 Uhr

Galerie der anderen Art Aue
Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema
Mittwoch, 7. Oktober 2026, 18.00 Uhr

Schloss Wildeck in Zschopau (Grüner Saal)
Schloss Wildeck 1, 09405 Zschopau
Donnerstag, 8. Oktober 2026, 19.00 Uhr

Alte Brauerei Annaberg-Buchholz
Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz
Mittwoch, 14. Oktober 2026, 20.00 Uhr

Bergmagazin Marienberg
Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg
Donnerstag, 15. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Tickets:
8,00 € / 5,00 € ermäßigt
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
An der Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes.

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