Theater der Dichtung
Briefe an eine ungeborene Tochter: Auszüge aus HERBST, WINTER und FRÜHLING von Karl Ove Knausgård
Unsere Herkunft prägt uns – durch die Geschichte unserer Region, die Erlebnisse unserer Vorfahren und die Wege, die wir selbst gehen. Für jemand aus dem Osten Deutschlands bedeutet, von Herkunft zu erzählen, immer noch erklären. Doch wie erzählt man Herkunft?
Karl Ove Knausgård ist nicht nur ein Star der Literatur des 21. Jahrhunderts, er ist auch mehrfacher Vater. Seiner jüngsten Tochter Anna schrieb er vier Bücher über die Zeit vor und nach ihrer Geburt. Die Zeit, an die sie sich später nicht erinnern können wird, die sie aber geprägt haben wird wie vielleicht keine andere. Akribisch versucht Knausgård, alles, was das Kind umgibt, in Worte zu fassen. Er schreibt ihr, der Ungeborenen, Briefe darüber. Mit dieser leichten, poetischen Lesung wollen wir die Reihe abschließen.
Es liest Marvin Thiede. Am Klavier spielt Peggy Einfeldt. Die künstlerische Leitung übernimmt Marco Süß.
Veranstaltungsorte und Termine:
Villa Facius Lugau
Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau
Dienstag, 31. März 2026, 19.00 Uhr
Alte Brauerei Annaberg-Buchholz
Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz
Mittwoch, 1. April 2026, 20.00 Uhr
Bergmagazin Marienberg
Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg
Donnerstag, 2. April 2026, 19.30 Uhr
Galerie der anderen Art Aue
Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema
Mittwoch, 8. April 2026, 19.30 Uhr
Schloss Wildeck in Zschopau (Grüner Saal)
Schloss Wildeck 1, 09405 Zschopau
Donnerstag, 9. April 2026, 19.00 Uhr
Preise: 8,00 € / 5,00 € ermäßigt
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
An der Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes.