Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054977

Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Logo der Firma Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit

Theater der Dichtung

Briefe an eine ungeborene Tochter: Auszüge aus HERBST, WINTER und FRÜHLING von Karl Ove Knausgård

(lifePR) (Lugau, Annaberg-Buchholz, Marienberg, Aue-Bad Schlema, Zschopau, )
Am Dienstag, dem 31. März 2026, startet um 19.00 Uhr in der Villa Facius in Lugau die dritte Auflage der musikalisch umrahmten Lesereihe in der Reihe „Herkunft“.

Unsere Herkunft prägt uns – durch die Geschichte unserer Region, die Erlebnisse unserer Vorfahren und die Wege, die wir selbst gehen. Für jemand aus dem Osten Deutschlands bedeutet, von Herkunft zu erzählen, immer noch erklären. Doch wie erzählt man Herkunft?

Karl Ove Knausgård ist nicht nur ein Star der Literatur des 21. Jahrhunderts, er ist auch mehrfacher Vater. Seiner jüngsten Tochter Anna schrieb er vier Bücher über die Zeit vor und nach ihrer Geburt. Die Zeit, an die sie sich später nicht erinnern können wird, die sie aber geprägt haben wird wie vielleicht keine andere. Akribisch versucht Knausgård, alles, was das Kind umgibt, in Worte zu fassen. Er schreibt ihr, der Ungeborenen, Briefe darüber. Mit dieser leichten, poetischen Lesung wollen wir die Reihe abschließen.

Es liest Marvin Thiede. Am Klavier spielt Peggy Einfeldt. Die künstlerische Leitung übernimmt Marco Süß.

Veranstaltungsorte und Termine:
Villa Facius Lugau
Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau
Dienstag, 31. März 2026, 19.00 Uhr

Alte Brauerei Annaberg-Buchholz
Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz
Mittwoch, 1. April 2026, 20.00 Uhr

Bergmagazin Marienberg
Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg
Donnerstag, 2. April 2026, 19.30 Uhr

Galerie der anderen Art Aue
Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema
Mittwoch, 8. April 2026, 19.30 Uhr

Schloss Wildeck in Zschopau (Grüner Saal)
Schloss Wildeck 1, 09405 Zschopau
Donnerstag, 9. April 2026, 19.00 Uhr

Preise: 8,00 € / 5,00 € ermäßigt
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

An der Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.