Theater der Dichtung: Reflexionen über Herkunft

Unsere Herkunft prägt uns – durch die Geschichte unserer Region, die Erlebnisse unserer Vorfahren und die Wege, die wir selbst gehen. Wie beeinflusst unsere Herkunft uns, unsere Identität, das Verständnis von uns selbst? Welche Verantwortung tragen wir dafür?Eröffnen wird die Lesereihe „Herkunft“ die dänische Autorin Tove Ditlevsen (1917 – 1976). Gehört sie in Dänemark seit langem zur Schulbuchlektüre, so ist sie in Deutschland ebenso lange unbekannt geblieben. Das hat sich schlagartig mit einer neuen, eleganten Übersetzung von Ursula Allenstein im Aufbau–Verlag geändert. Ditlevsen´s Sprache ist einfach und klar, ihre Sätze vergänglich, doch ihre Poesie hallt lange in uns nach. Ihre Gedanken, Geschichten und poetischen Bilder bleiben denen, die sie lesen, lange im Gedächtnis. Oft wurde Ditlevsen bescheinigt, sie schreibe wie ein Kind. Wie ein Kind suche sie nach Beschreibungen der Wirklichkeit, die sie umgibt, und vor der sie sich immer zu fürchten scheint. Wie ein Kind suche sie zugleich Geborgenheit in der Sprache, in den Räumen der Poesie, in ihrem Schreiben, in den Sätzen, die ihr im Kopf herumgeistern. Und wie bei einem Kind werden all diese Sätze durch die Klugheit des Gefühls zu Geschichten zusammengehalten.Kaum etwas kann deswegen aufregender und spannender sein, als wenn ausgerechnet diese Autorin einen Roman mit dem Titel „Kindheit“ schreibt. Einen Roman, in dem sie ihre eigene Herkunft erforscht. Einen Roman über ihren Weg von einer Kindheit im Arbeitermilieu, hin zu einer Dichterin. Einen Roman, in dem sie sich selbst zu fragen scheint: Warum schreibe ich? Wann hat das angefangen? Wie wurde ich zur Dichterin?Umrahmt von skandinavischer Musik liest Marie-Louise von Gottberg. Am Klavier spielt Markus Teichler. Die künstlerische Leitung übernimmt der Schauspieldramaturg Marco Süß.Schloss Wildeck 1, 09405 ZschopauDonnerstag, 9. Oktober 2025, 19.00 UhrGeyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-BuchholzMittwoch, 15. Oktober 2025, 20.00 UhrAm Kaiserteich 3, 09496 MarienbergDonnerstag, 16. Oktober 2025, 19.30 UhrHohensteiner Straße 2, 09385 LugauDienstag, 21. Oktober 2025, 19.00 UhrGoethestraße 5, 08280 Aue-Bad SchlemaMittwoch, 22. Oktober 2025, 19.30 UhrServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAn der Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes.