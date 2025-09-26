Theater der Dichtung: Reflexionen über Herkunft
Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, startet um 19.00 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Eduard-von-Winterstein- Theaters. In diesem Jahr geht es um den Begriff der Herkunft
Eröffnen wird die Lesereihe „Herkunft“ die dänische Autorin Tove Ditlevsen (1917 – 1976). Gehört sie in Dänemark seit langem zur Schulbuchlektüre, so ist sie in Deutschland ebenso lange unbekannt geblieben. Das hat sich schlagartig mit einer neuen, eleganten Übersetzung von Ursula Allenstein im Aufbau–Verlag geändert. Ditlevsen´s Sprache ist einfach und klar, ihre Sätze vergänglich, doch ihre Poesie hallt lange in uns nach. Ihre Gedanken, Geschichten und poetischen Bilder bleiben denen, die sie lesen, lange im Gedächtnis. Oft wurde Ditlevsen bescheinigt, sie schreibe wie ein Kind. Wie ein Kind suche sie nach Beschreibungen der Wirklichkeit, die sie umgibt, und vor der sie sich immer zu fürchten scheint. Wie ein Kind suche sie zugleich Geborgenheit in der Sprache, in den Räumen der Poesie, in ihrem Schreiben, in den Sätzen, die ihr im Kopf herumgeistern. Und wie bei einem Kind werden all diese Sätze durch die Klugheit des Gefühls zu Geschichten zusammengehalten.
Kaum etwas kann deswegen aufregender und spannender sein, als wenn ausgerechnet diese Autorin einen Roman mit dem Titel „Kindheit“ schreibt. Einen Roman, in dem sie ihre eigene Herkunft erforscht. Einen Roman über ihren Weg von einer Kindheit im Arbeitermilieu, hin zu einer Dichterin. Einen Roman, in dem sie sich selbst zu fragen scheint: Warum schreibe ich? Wann hat das angefangen? Wie wurde ich zur Dichterin?
Umrahmt von skandinavischer Musik liest Marie-Louise von Gottberg. Am Klavier spielt Markus Teichler. Die künstlerische Leitung übernimmt der Schauspieldramaturg Marco Süß.
Termine:
Schloss Wildeck in Zschopau (Grüner Saal)
Schloss Wildeck 1, 09405 Zschopau
Donnerstag, 9. Oktober 2025, 19.00 Uhr
Alte Brauerei Annaberg-Buchholz
Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz
Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.00 Uhr
Bergmagazin Marienberg
Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg
Donnerstag, 16. Oktober 2025, 19.30 Uhr
Villa Facius Lugau
Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau
Dienstag, 21. Oktober 2025, 19.00 Uhr
Galerie der anderen Art Aue
Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19.30 Uhr
Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
An der Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes.