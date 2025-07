Teilnahme am Stadtgutschein

Ab dem 1. August 2025 akzeptiert die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH denStadtgutschein Annaberg-Buchholz und vergrößert so den Kreis der Annahmestellen. Mit dem Stadtgutscheinkönnen dann Eintrittskarten für das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz und für dieGreifenstein-Festspiele-Ehrenfriedersdorf erworben werden.Der Stadtgutschein ist ein lokaler Stadtgutschein für Annaberg-Buchholz, der ausschließlich bei teilnehmendenHändlern, Gastronomiebetrieben und Dienstleistungsunternehmen in und um die Stadt eingelöst werden kann.Hierbei handelt es sich nicht um ein Rabattheft oder ähnliches, sondern um einen Wertgutschein, der alsvollwertiges Zahlungsmittel bei den Teilnehmern eingelöst werden kann. In der heutigen Zeit des rasantwachsenden Online-Handels sind alle Produkte nur einen Klick entfernt. Das bekommen vor allem die lokalenGewerbetreibenden vor Ort zu spüren. Teilweise informieren sich potenzielle Kunden sogar im lokalen Handelund bestellen anschließend online.Dabei wird oft vergessen, dass die lokal ansässigen Geschäfte nicht nur Ort des Einkaufens sind, sondern auchTeil der Atmosphäre einer Stadt und haben Einfluss darauf, wie lebenswert und attraktiv eine Stadt ist. Dahersoll der Stadtgutschein daran mitwirken, den stationären Einzelhandel und alle anderen lokalenGewerbetreibenden zu stärken. Die Bürgerinnen und Bürger in Annaberg-Buchholz können die Gutscheineonline oder in den zahlreichen Verkaufsstellen kaufen und verschenken oder aber für sich selbst nutzen. DieGutscheinkarten sind wiederaufladbar, d.h. Sie können Ihre Karte auch behalten und wiederverwenden. DerGutschein kann dann als reguläres Zahlungsmittel eingesetzt werden und in Cent-genauen Teilbeträgeneingelöst werden.