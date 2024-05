Talkrunde zum Spielzeitmotto

Am Dienstag, dem 14. Mai 2024, lädt das Eduard-von-Winterstein-Theater um 19.00 Uhr zur 2. Ausgabe unserer Talkrunde ins Theatercafé ein.



„WERDEN WIR MITFÜHLEND GEWESEN SEIN?“

Zu diesem Gesprächsabend haben wir Menschen aus verschiedenen Einrichtungen eingeladen, die in ihrem Alltag beruflich oder ehrenamtlich in intensiven Kontakt mit anderen treten. Immer kommt es darauf an, auf die Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen, also mitfühlend zu sein, aber auch professionell mit der jeweiligen Situation und ihren Erfordernissen umzugehen. Über diesen, manchmal schwierigen Spagat zwischen Empathie und Professionalität wollen wir mit unseren Gästen und Ihnen an diesem Abend ins Gespräch kommen. Wir laden Sie ein, über Ihre Erfahrungen zu berichten, vielleicht für einen Moment die Perspektive zu wechseln und einen anregenden Abend zu verbringen.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.



Veranstaltung: 14. Mai 2024, 19.00 Uhr | Theatercafé



Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65

09456 Annaberg-Buchholz

(lifePR) (