Talkrunde zum Spielzeitmotto
Talkrunde zum Spielzeitmotto
Annaberg-Buchholz. „Je enger der Horizont, desto mehr überzeugt ist man, dass es keine Welt außerhalb gibt.“, meinte Alexander von Humboldt. Werden wir also weltoffen gewesen sein?, fragt sich die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH in dieser Spielzeit. Doch wir wollen nicht nur darüber nachdenken, sondern gemeinsam mit Ihnen und mit eingeladenen Expertinnen und Experten die vielen Facetten von Weltoffenheit diskutieren. Fördert sie Verständnis oder führt sie zu Beliebigkeit? Bringt sie uns einander näher oder vergrößert sie Unterschiede? Verlangt sie Mut oder birgt sie Risiken? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Im Rahmen der Gesprächsreihe „Vom Tresen ins Land“.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
Termin: Dienstag, 11. November 2025, 19.00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Theatercafé
Buchholzer Straße 67
09456 Annaberg-Buchholz