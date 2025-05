Talkrunde zu unserem Spielzeitmotto

Am Dienstag, dem 13. Mai 2025, 19.00 Uhr, findet im Theatercafé des Eduard-von-Winterstein-Theaters eine Talkrunde statt. Diese Spielzeit wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur Wachsamkeit unter die Lupe genommen.



Im Anschluss an das Podiumsgespräch besteht die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.



Die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH veranstaltet wieder eine Talkrunde mit Expertinnen und Experten und mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Gesprächsreihe „Vom Tresen ins Land“. Das noch junge Format möchte gerne die Thematik des Spielzeitmottos (Werden wir wachsam gewesen sein?) aufgreifen und mit Menschen aus verschiedenen Kontexten darüber ins Gespräch kommen.



Die Wachsamkeit bietet sehr viel Interpretationsspielraum; sie lässt sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und kritisch beleuchten. Eins der wichtigsten Aspekte für die ETO GmbH ist die Bereitschaft, aktiv die Gegenwart zu beobachten und die beunruhigenden, gesellschaftlichen Strömungen wahrzunehmen. Wir leben in einer zunehmend polarisierenden Zeit. Deshalb: Werden wir wachsam gewesen sein?



Die Veranstaltung wird von Moritz Gogg, dem Geschäftsführenden Intendanten der Erzgebirgischen Theaterund Orchester GmbH, moderiert.



Der Eintritt ist frei.



Termin: Dienstag, 13. Mai 2025, 19.00 Uhr

im Theatercafé des Eduard-von-Winterstein-Theaters

Buchholzer Str. 67

09456 Annaberg-Buchholz

(lifePR) (