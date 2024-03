Am Samstag, dem 23. März 2024, 19.30 Uhr, gastiert die FORWARD DANCE COMPANY von LOFFT – DAS THEATER mit der Inszenierung „Sulle Sponde Del Lago - Am Ufer des Sees“ auf der Bühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz. 19 Uhr findet eine Einführung des Gastspiels im Foyer statt.



Die FORWARD DANCE COMPANY wirft einen kritischen Blick auf eines der bekanntesten Werke des klassischen Balletts: SCHWANENSEE. Wie in einem Vogelschwarm bewegen sich die Tanzenden auf der Bühne – mal gemeinsam im Einklang, mal schwärmen sie auseinander. Sie suchen individuell ihren Weg durch den Raum, doch bleiben miteinander in Verbindung und finden immer wieder zusammen. Das Ensemble webt ihre Erfahrungen und Stimmen in das Stück ein und schreibt damit die Geschichte von Schwanensee fort. Diese Version hinterfragt humorvoll und verspielt, was vermeintlich „normal“ oder „schön“ ist. Die Tanzcompany aus Leipzig arbeitet mit professionellen Kunstschaffenden mit unterschiedlichen Körperlichkeiten.



Das Gastspiel, das ein besonderes Ereignis im Erzgebirgskreis darstellt, ist möglich durch die Kooperation mit der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie GmbH und dank der großzügigen Unterstützung der Erzgebirgssparkasse.



Das Eduard-von-Winterstein-Theater lädt alle Gäste 19 Uhr zur Einführung ins Foyer und zu einem Nachgespräch mit dem Ensemble in das Theatercafé ein.



Termin: Samstag, 23. März 2024, 19.30 Uhr

Preise:

16,00 €

11,00 € **

**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass

Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9

09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr; Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse

(lifePR) (