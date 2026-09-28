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Spielraum-Figurentheater

Wie sieht’s denn hier aus?!

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, ist die Puppen- und Figurenspielerin Heidrun Warmuth 10.30 Uhr mit der Inszenierung „Wie sieht’s denn hier aus?!“ auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz zu Gast. Das Stück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.

Eine einsame Socke im Kinderzimmer – was macht die hier zwischen all den anderen Dingen? Und der Stein, der kann doch wirklich weg! Oder lieber doch nicht? Immer wieder dieses Durcheinander! Wie kommt es eigentlich dazu? Das Chaos scheint sich ganz von alleine auszubreiten. Und die Ordnung? Die wohl eher nicht. Aber gibt es überhaupt die Ordnung? Was wäre, wenn die Sachen selbst ein Wörtchen mitzureden hätten? Wo würde sich der schöne Stein am wohlsten fühlen? Oder das Überraschungsei, was wäre sein Traumplatz? Beim Erforschen all dieser Fragen sind kleine Geschichten entstanden über Zugehörigkeit, Abschied, Freundschaft, über die Freude am Chaos und die Lust am Ordnen. „Wo ist das nächste richtig schöne Chaos, das es zu erforschen und zu gestalten gibt?"

Termin: Sonntag, 11. Oktober 2026, 10.30 Uhr

Preise: 10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater.de/...
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