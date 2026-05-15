Sommerkonzerte der Erzgeb. Philharmonie Aue: ab 30.05.2026 / Erzgebirgische Theater- u. Orchester GmbH

Wie jedes Jahr spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue bis zum 23. August 2026 insgesamt fünf Sommerkonzerte im Erzgebirgskreis. Der Auftakt findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, um 17.00 Uhr am Museum Bergmagazin in Marienberg statt. Als Solistin der Sommerkonzerte konnte die schweizerisch-marokkanische Sopranistin Itto Bakir gewonnen werden, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dieter Klug / Karl Friedrich Winter.



Die Erzgebirgische Philharmonie Aue öffnet in diesem Sommer erneut ihr klingendes Panorama und lädt zu einem Abend ein, der Leichtigkeit, Glanz und Entdeckungsfreude vereint. Unter freiem Himmel entfalten sich Melodien, die den Sommer hörbar machen – funkelnd, beschwingt und voller Wärme, wie sie einem südlichen Abend eigen ist.



Aus Oper und Operette, aus italienischer Brillanz, französischer Eleganz und mitreißenden Tänzen entsteht ein Programm, das die Vielfalt Europas in leuchtende musikalische Farben taucht. Strauß’ schwungvolle Ouvertüre zu „Eine Nacht in Venedig“, Donizettis strahlende Belcanto-Kunst oder Mendelssohns poetisches Nocturne aus seiner „Sommernachtstraum-Musik“ – all diese Klangwelten verweben sich zu einem Abend, der Herz und Sinne öffnet und eine feine mediterrane Note trägt.



Dazu gesellen sich charmante Raritäten wie Luigi Arditis berühmter Gesangswalzer „Il bacio“ sowie Kostbarkeiten aus der heiteren Welt der Operette – kleine funkelnde Momente, die an südliche Festlichkeit erinnern.



Mit dieser Mischung aus bekannten Höhepunkten und reizvollen Entdeckungen feiert die Philharmonie die Schönheit des Sommers: farbenreich, lebensfroh und voller musikalischer Leichtigkeit. Ein Konzert, das den Zauber warmer Abende im Erzgebirge auf unverwechselbare Weise zum Klingen bringt und einen zarten Hauch südlicher Atmosphäre mitschwingen lässt.



Für besondere vokale Akzente sorgt die junge Sopranistin Itto Bakir, die bereits an den Bühnen Bern, der Oper Leipzig, der Musikalischen Komödie Leipzig sowie mit der Kammeroper München zu erleben war und mit ihrem klaren Sopran eindrucksvolle Glanzlichter setzt.



Die schweizerisch-marokkanische Sopranistin Itto Bakir studierte Gesang an der Hochschule der Künste Bern sowie an der Schola Cantorum Basiliensis und setzte ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig fort, wo sie 2025 ihren Master in Operngesang abschloss. Derzeit besucht sie dort die Meisterklasse bei Prof. Carola Guber. Ihr Repertoire umfasst zentrale Werke der Kantaten- und Oratorienliteratur, darunter „Matthäus-Passion“ von Telemann, „Jauchzet Gott in allen Landen“ von J. S. Bach sowie das „Himmelfahrtsoratorium“ und das „Magnificat“, „Salve Regina“ in f-Moll von Scarlatti und „Stabat Mater“ von Pergolesi. Itto Bakir ist Preisträgerin des Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg und Stipendiatin der Brida von Castelberg Stiftung (CH), der Dr. Robert und Marlies Holzach-Stiftung (CH), der Rita Zimmermann Musik-Stiftung (CH) sowie von Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig e. V.



Solistin: Itto Bakir (Sopran)

Musikalische Leitung: Dieter Klug / Karl Friedrich Winter

Orchester: Erzgebirgische Philharmonie Aue



Veranstaltungsorte und Termine:



Am Bergmagazin Marienberg

Veranstaltungsort: Am Bergmagazin Marienberg, Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Ticketverkauf: Tourist-Information Marienberg, Markt 1, 09496 Marienberg

Telefon: 03735 602270

Samstag, 30. Mai 2026, 17.00 Uhr



Mehrzweckhalle/Bahnhofhalle Lugau

Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Lugau, Am Bahnhof 4a , 09385 Lugau/Erzgebirge

Ticketverkauf: Kultur- und Freizeitzentrum, Fabrikgässchen 8, 09385 Lugau/ Erzgebirge

Telefon: 037295 2486

Sonntag, 28. Juli 2026, 20.00 Uhr



Bürgersaal Zschopau

Veranstaltungsort: Bürgersaal Zschopau, An den Anlagen 16, 09405 Zschopau

Ticketverkauf: Stadtverwaltung Zschopau, Altmarkt 2, 09405 Zschopau

Telefon: 03725 287-172

E-Mail: buergersaal@zschopau.de

Freitag, 14. August 2026, 19.30 Uhr



an der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz

Veranstaltungsort: an der St. Annenkirche, Kleine Kirchgasse 23, 09456 Annaberg-Buchholz

Ticketverkauf: Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733 1407 131

E-Mail: service@erzgebirgische.theater

Sonntag, 16. August 2026, 17.00 Uhr



Picknick-Konzert Freilichtbühne Kurort Oberwiesenthal

Veranstaltungsort: Markt, 09484 Oberwiesenthal

Ticketverkauf: Eintritt frei

Sonntag, 23. August 2026, 16.30 Uhr

(lifePR) (