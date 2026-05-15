Sommerkonzerte der Erzgeb. Philharmonie Aue: ab 30.05.2026 / Erzgebirgische Theater- u. Orchester GmbH
Die Erzgebirgische Philharmonie Aue öffnet in diesem Sommer erneut ihr klingendes Panorama und lädt zu einem Abend ein, der Leichtigkeit, Glanz und Entdeckungsfreude vereint. Unter freiem Himmel entfalten sich Melodien, die den Sommer hörbar machen – funkelnd, beschwingt und voller Wärme, wie sie einem südlichen Abend eigen ist.
Aus Oper und Operette, aus italienischer Brillanz, französischer Eleganz und mitreißenden Tänzen entsteht ein Programm, das die Vielfalt Europas in leuchtende musikalische Farben taucht. Strauß’ schwungvolle Ouvertüre zu „Eine Nacht in Venedig“, Donizettis strahlende Belcanto-Kunst oder Mendelssohns poetisches Nocturne aus seiner „Sommernachtstraum-Musik“ – all diese Klangwelten verweben sich zu einem Abend, der Herz und Sinne öffnet und eine feine mediterrane Note trägt.
Dazu gesellen sich charmante Raritäten wie Luigi Arditis berühmter Gesangswalzer „Il bacio“ sowie Kostbarkeiten aus der heiteren Welt der Operette – kleine funkelnde Momente, die an südliche Festlichkeit erinnern.
Mit dieser Mischung aus bekannten Höhepunkten und reizvollen Entdeckungen feiert die Philharmonie die Schönheit des Sommers: farbenreich, lebensfroh und voller musikalischer Leichtigkeit. Ein Konzert, das den Zauber warmer Abende im Erzgebirge auf unverwechselbare Weise zum Klingen bringt und einen zarten Hauch südlicher Atmosphäre mitschwingen lässt.
Für besondere vokale Akzente sorgt die junge Sopranistin Itto Bakir, die bereits an den Bühnen Bern, der Oper Leipzig, der Musikalischen Komödie Leipzig sowie mit der Kammeroper München zu erleben war und mit ihrem klaren Sopran eindrucksvolle Glanzlichter setzt.
Die schweizerisch-marokkanische Sopranistin Itto Bakir studierte Gesang an der Hochschule der Künste Bern sowie an der Schola Cantorum Basiliensis und setzte ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig fort, wo sie 2025 ihren Master in Operngesang abschloss. Derzeit besucht sie dort die Meisterklasse bei Prof. Carola Guber. Ihr Repertoire umfasst zentrale Werke der Kantaten- und Oratorienliteratur, darunter „Matthäus-Passion“ von Telemann, „Jauchzet Gott in allen Landen“ von J. S. Bach sowie das „Himmelfahrtsoratorium“ und das „Magnificat“, „Salve Regina“ in f-Moll von Scarlatti und „Stabat Mater“ von Pergolesi. Itto Bakir ist Preisträgerin des Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg und Stipendiatin der Brida von Castelberg Stiftung (CH), der Dr. Robert und Marlies Holzach-Stiftung (CH), der Rita Zimmermann Musik-Stiftung (CH) sowie von Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig e. V.
Solistin: Itto Bakir (Sopran)
Musikalische Leitung: Dieter Klug / Karl Friedrich Winter
Orchester: Erzgebirgische Philharmonie Aue
Veranstaltungsorte und Termine:
Am Bergmagazin Marienberg
Veranstaltungsort: Am Bergmagazin Marienberg, Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg
Ticketverkauf: Tourist-Information Marienberg, Markt 1, 09496 Marienberg
Telefon: 03735 602270
Samstag, 30. Mai 2026, 17.00 Uhr
Mehrzweckhalle/Bahnhofhalle Lugau
Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Lugau, Am Bahnhof 4a , 09385 Lugau/Erzgebirge
Ticketverkauf: Kultur- und Freizeitzentrum, Fabrikgässchen 8, 09385 Lugau/ Erzgebirge
Telefon: 037295 2486
Sonntag, 28. Juli 2026, 20.00 Uhr
Bürgersaal Zschopau
Veranstaltungsort: Bürgersaal Zschopau, An den Anlagen 16, 09405 Zschopau
Ticketverkauf: Stadtverwaltung Zschopau, Altmarkt 2, 09405 Zschopau
Telefon: 03725 287-172
E-Mail: buergersaal@zschopau.de
Freitag, 14. August 2026, 19.30 Uhr
an der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz
Veranstaltungsort: an der St. Annenkirche, Kleine Kirchgasse 23, 09456 Annaberg-Buchholz
Ticketverkauf: Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Telefon: 03733 1407 131
E-Mail: service@erzgebirgische.theater
Sonntag, 16. August 2026, 17.00 Uhr
Picknick-Konzert Freilichtbühne Kurort Oberwiesenthal
Veranstaltungsort: Markt, 09484 Oberwiesenthal
Ticketverkauf: Eintritt frei
Sonntag, 23. August 2026, 16.30 Uhr