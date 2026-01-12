Kontakt
Schauspielpremiere: „Der Katalytofen – ein erzgebirgischer Western“

Am Sonntag, dem 25. Januar 2026, 19.30 Uhr, findet die Uraufführung nach einer wahren Legende von Ralph Geisler auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz statt. Die Inszenierung und Ausstattung liegen in den Händen von Reinhardt Friese.

Weit oben in den Kämmen des Erzgebirges, Schnee fällt hinter dem Friedhof, sitzen zwei in einer Garage und wärmen sich die klammen Händ’. Die Hitze schlägt aus einem Gerät, das in der heutigen Zeit wie manch anderes in Vergessenheit geraten ist: einem Katalytofen. Wobei der eine, ein Schrauber aus dem Erzgebirge, genau weiß, wie so ein Ding funktioniert. Der andere nicht. Dieser andere kommt wohl aus Ostfriesland, und, sagt er, sei hier, um Buchhalter im Motorradwerk zu werden. Könnte schwierig werden, meint der Schrauber. Aber damit der andere nicht friert, bietet er ihm den Katalytofen an.

Zum Verkauf. Ein Fehler! Nach der bayerischen Sanktionsanordnung zur Bewahrung der Gesundheit wird der Handel mit Katalytöfen unter Strafe gestellt. Der Katalytofen muss nicht nur entsorgt werden, sondern die Entsorgung muss auch nachgewiesen werden. Schriftlich. Ach, hätte man doch einen Buchhalter.

Auf der Bühne zu sehen sind Udo Prucha sowie Marvin Thiede. Die Dramaturgie hat Marco Süß inne.

HINWEIS: Fünf von sieben Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft. Für Samstag, den 25. April 2026, gibt es noch Restkarten. Reguläre Karten können (Stand: 12. Januar 2026) nur noch für Donnerstag, den 14. Mai 2026, erworben werden.

Premiere: Sonntag, 25. Januar 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater (Studiobühne)
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Kartenpreise: 16,00 € / 12,00 €* / 9,50 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen
Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
Abendkasse

