Satanella oder Die Macht der Liebe von Michael William Balfe

Ein düsteres Geheimnis liegt über einem kleinen englischen Bergdorf. Hier wurde vor Jahren die Braut von ihrem Bräutigam niedergestochen, nachdem der herausgefunden hatte, dass seine zukünftige Frau ein Liebes-Verhältnis mit ihrer älteren Freundin hat. Doch ist die Braut durch den Mordversuch nicht gestorben, sondern blieb am Leben. Waren hier finstere Mächte am Werk?! Der junge Bräutigam wurde durch die von ihm verübte grauenvolle Tat wahnsinnig und in eine Anstalt eingewiesen, die zwei Frauen von den entsetzten Dorfbewohnern misstrauisch beobachtet und von dem gesellschaftlichen Dorfleben ausgegrenzt. Beide Frauen sind durch den Vorfall schwer gezeichnet, leiden an der Verachtung ihrer Mitmenschen. In ihrem von Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit geprägten Leben, wendet sich die zutiefst verstörte Freundin dem berüchtigten Rupert zu. Der für sein ausschweifendes und amoralisches Leben ebenfalls argwöhnisch von der Gesellschaft beäugte Adlige ist für die junge Frau die einzige Hoffnung, ihren Angstzuständen zu entkommen und vielleicht wieder einmal ein normales Leben zu führen.Davon, dass Michael William Balfe ein bedeutender und versierter Komponist war, dem seine wundervollen Melodien nur so zuflogen, konnten sich die Gäste des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz 2022 bereits selbst überzeugen, als mit großem Erfolg seine Vertonung von Shakespeares „Falstaff“ in der Inszenierung von Christian von Götz zur Aufführung gebracht wurde. Dass die einst beliebte „Satanella“ derart vergessen werden konnte, verwundert schon, denn die romantisch-fantastische Oper ist ein sehr inspiriertes, schönes Werk voll herrlich wunderbarer Musik.Unsere Besetzung kann sich ebenfalls sehen lassen: in der Titelrolle erleben Sie Sarah Seunghwa Chae, als „Lelia“ Maria Rüssel, als „Rupert“ Martin Mairinger und als „Stimme des Arimanes“ Tong Wenzheng sowie als „Arimanes“/„Braut“ Verena Hierholzer. In weiteren Rollen stehen Bettina Grothkopf, Richard Glöckner, László Varga und Jakob Hoffmann auf der Bühne. Für die Einstudierung des Chors zeichnet Kristina Pernat Ščančar verantwortlich. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Leitung ihres Chefdirigenten GMD Jens Georg Bachmann.Samstag, 19. Oktober 2024, 19.30 UhrMittwoch, 23. Oktober 2024, 19.30 Uhr | Sonntag, 3. November 2024, 19.30 Uhr | Sonntag, 17. November 2024, 15.00 Uhr | Samstag, 30. November 2024, 19.30 Uhr | Freitag, 20. Dezember 2024, 19.30 Uhr27,00 € / 23,00 € / 17,50 € (Premiere)24,00 € / 21,00 € / 14,50 €21,00 €* / 19,00 €* / 12,50 €*17,00 €** / 15,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater