Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Premiere Jugendstück: Unter der Milchstraße

Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 15.00 Uhr, findet in auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters die Premiere und deutschsprachige Erstaufführung des Jugendstückes „Unter der Milchstraße“ statt. Das Werk wurde von Jesper Bræstrup Karlsen verfasst.

Die Nacht flüstert, der Morgen flackert, der Frühling bebt – und mitten darin stehen sie: junge Menschen, gefangen zwischen Erwachen und Stillstand, zwischen Angst und Aufbruch. Sie streifen durch die Stadt am Berg, feiern, lieben, zweifeln, suchen – nach sich selbst, nach einer Zukunft, die so ungewiss ist wie die Milchstraße am Nachthimmel.

Jesper Bræstrup Karlsens Stück, inspiriert von Dylan Thomas’ „Unter dem Milchwald“ und den Stimmen der Jugend, ist eine poetische Bestandsaufnahme der Gegenwart. Zwischen träumerischer Erzählkraft und rauer Wirklichkeit entfaltet sich ein Kaleidoskop junger Sehnsüchte, begleitet von Sternenlicht und dem dunklen Echo der Zeit. Wenn die Sonnenfinsternis hereinbricht, scheint für einen Moment alles stillzustehen. Doch dann beginnt die Welt sich wieder zu drehen – und mit ihr eine Generation, die bereit ist, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Premiere: Sonntag, 5. Oktober 2025, 15.00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater, Studiobühne

Weitere Vorstellungen
Sonntag, 19. Oktober 2025, 15.00 Uhr | Dienstag, 28. Oktober 2025, 10.00 Uhr | Dienstag, 2. Dezember 2025, 10.00 | Donnertag, 5. Februar 2026, 10.00 Uhr | Mittwoch, 11. März 2026, 18.00 Uhr | Dienstag, 17. März 2026, 10.00 Uhr | Donnerstag, 16. April 2026, 10.00 Uhr | Dienstag, 12. Mai 2026, 18.00 Uhr

Kartenpreise: 16,00 € / 12,00 €* / 9,50 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

