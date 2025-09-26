Premiere Jugendstück: Unter der Milchstraße

Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 15.00 Uhr, findet in auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters die Premiere und deutschsprachige Erstaufführung des Jugendstückes „Unter der Milchstraße“ statt. Das Werk wurde von Jesper Bræstrup Karlsen verfasst.



Die Nacht flüstert, der Morgen flackert, der Frühling bebt – und mitten darin stehen sie: junge Menschen, gefangen zwischen Erwachen und Stillstand, zwischen Angst und Aufbruch. Sie streifen durch die Stadt am Berg, feiern, lieben, zweifeln, suchen – nach sich selbst, nach einer Zukunft, die so ungewiss ist wie die Milchstraße am Nachthimmel.



Jesper Bræstrup Karlsens Stück, inspiriert von Dylan Thomas’ „Unter dem Milchwald“ und den Stimmen der Jugend, ist eine poetische Bestandsaufnahme der Gegenwart. Zwischen träumerischer Erzählkraft und rauer Wirklichkeit entfaltet sich ein Kaleidoskop junger Sehnsüchte, begleitet von Sternenlicht und dem dunklen Echo der Zeit. Wenn die Sonnenfinsternis hereinbricht, scheint für einen Moment alles stillzustehen. Doch dann beginnt die Welt sich wieder zu drehen – und mit ihr eine Generation, die bereit ist, ihre eigene Geschichte zu schreiben.



Premiere: Sonntag, 5. Oktober 2025, 15.00 Uhr

Eduard-von-Winterstein-Theater, Studiobühne



Weitere Vorstellungen

Sonntag, 19. Oktober 2025, 15.00 Uhr | Dienstag, 28. Oktober 2025, 10.00 Uhr | Dienstag, 2. Dezember 2025, 10.00 | Donnertag, 5. Februar 2026, 10.00 Uhr | Mittwoch, 11. März 2026, 18.00 Uhr | Dienstag, 17. März 2026, 10.00 Uhr | Donnerstag, 16. April 2026, 10.00 Uhr | Dienstag, 12. Mai 2026, 18.00 Uhr



Kartenpreise: 16,00 € / 12,00 €* / 9,50 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass



Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



