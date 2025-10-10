Premiere Don Giovanni
Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni, tragischer Held dieser Oper, ist der Inbegriff eines unwiderstehlichen Verführers, der unbeschwert von einer Eroberung zur nächsten eilt und dabei vor nichts zurückschreckt. So schnell er sich für eine Frau begeistern kann, so schnell verliert er auch jedwedes Interesse an ihr. War jemals Liebe bei ihm im Spiel? Wer weiß. Doch lieben die auf ihn fixierten Frauen ihn wirklich? Oder ist er nicht vielmehr Spiegel- und Projektionsfläche ihrer eigenen Bedürfnisse? Sie machen es dem charismatischen Frauenhelden nur allzu leicht, entwickeln sich jedoch zu wahren Erinnyen, als sie erkennen müssen, dass sie ihn nicht auf immer besitzen können.
Mozarts „Don Giovanni“ ist wohl der Gipfelpunkt in seinem musiktheatralischen Schaffen, das Libretto von Lorenzo da Ponte eines der gelungensten der ganzen Opernliteratur. Klassisches Formgefühl, kompositorische Meisterschaft und eine Ausdrucksintensität, die die Romantik vorauszunehmen scheint, sind in dieser Partitur auf vollendete Weise miteinander verschmolzen.
Auf der Bühne sind Angus Simmons als Don Giovanni, Ondřej Potůček als Leporello, Richard Glöckner als Don Ottavio, Bettina Grothkopf als Donna Anna, Maria Rüssel als Donna Elvira, Zsófia Szabó als Zerlina, Vincent Wilke als Masetto und Evert Sooster als Komtur sowie Yuta Kimura, Lukáš Šimonov und Volker Tancke in der Rolle der Diener Don Giovannis zu erleben. Es singt der Opernchor des Eduard-von-Winterstein-Theaters (Einstudierung: Kristina Pernat Ščančar), es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug. Die Inszenierung verantwortet Sebastian Tylle, Bühnenbild und Kostüme stammen von Martin Scherm.
Premiere: Samstag, 18. Oktober 2025, 19.30 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz
Weitere Vorstellungen
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 1. November 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 16. November 2025, 19.30 Uhr | Freitag, 21. November 2025, 19.30 Uhr |Sonntag, 30. November 2025, 15.00 Uhr | Donnerstag, 25. Dezember 2025, 17.00 Uhr | Freitag, 23. Januar 2026, 19.30 Uhr
Kartenpreise: 29,00 € / 25,00 € / 19,00 € (Premiere)
26,00 € / 23,00 € / 16,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 14,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 11,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/ticketshop
Abendkasse