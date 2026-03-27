Poetry Slam
Am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, findet um 20.00 Uhr der Poetry Slam des Eduard-von-Winterstein-Theaters im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e. V. statt.
Die Regeln:
1. Es dürfen nur eigene, noch nicht veröffentlichte Texte vorgetragen werden, egal ob Reim oder Prosa.
2. Es gibt zwei Runden.
3. Du hast pro Runde höchstens 4 Minuten Zeit für deinen Vortrag.
4. Beim Vortrag sind außer einem Mikrofon keine technischen Hilfsmittel erlaubt.
5. Das Publikum ist die Jury.
Anmeldungen werden bis zum Sonntag, dem 10. Mai 2026, unter den E-Mail-Adressen service@erzgebirgische.theater / oeffentlichkeitsarbeit@erzgebirgische.theater oder unter der Telefonnummer 03733-1407 131 angenommen.
Termin: Mittwoch, 13. Mai 2026, 20.00 Uhr
Kartenpreise: 8,00 € / 5,00 € ermäßigt
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e.V. Geyersdorfer Straße 34, 09456 Annaberg-Buchholz