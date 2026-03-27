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Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
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Poetry Slam

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, findet um 20.00 Uhr der Poetry Slam des Eduard-von-Winterstein-Theaters im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e. V. statt.

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am 13. Mai 2026 veranstaltet das Eduard-von-Winterstein-Theater wieder einen Poetry Slam. Der Abend ist für alle, die Spaß am Schreiben und Dichten haben, die Gelegenheit, ihre neuesten Werke zu präsentieren. Der literarische Wettkampf hat es in sich, denn nicht nur der Text, sondern auch die Performance steht hier im Fokus. Dieses besondere Wortgefecht wird in zwei spannenden Runden ausgetragen. Kommt in die Alte Brauerei, bringt Eure jüngsten Texte mit, versucht, die Jury zu überzeugen und erringt einen der Überraschungspreise des Abends!

Die Regeln:
1. Es dürfen nur eigene, noch nicht veröffentlichte Texte vorgetragen werden, egal ob Reim oder Prosa.
2. Es gibt zwei Runden.
3. Du hast pro Runde höchstens 4 Minuten Zeit für deinen Vortrag.
4. Beim Vortrag sind außer einem Mikrofon keine technischen Hilfsmittel erlaubt.
5. Das Publikum ist die Jury.

Anmeldungen werden bis zum Sonntag, dem 10. Mai 2026, unter den E-Mail-Adressen service@erzgebirgische.theater / oeffentlichkeitsarbeit@erzgebirgische.theater oder unter der Telefonnummer 03733-1407 131 angenommen.

Termin: Mittwoch, 13. Mai 2026, 20.00 Uhr

Kartenpreise: 8,00 € / 5,00 € ermäßigt

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e.V. Geyersdorfer Straße 34, 09456 Annaberg-Buchholz

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