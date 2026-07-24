PREMIERE: Der erzgebirgische Jedermann
An sommerwarmen Abenden verwandelt sich der Platz vor der St. Annenkirche in eine außergewöhnliche Freilichtbühne. Vor der beeindruckenden Kulisse der historischen Kirche erlebt das Publikum eine neue, kraftvolle Interpretation des berühmten Motivs des Jedermann. Die Inszenierung ist weit mehr als ein Theaterabend: Sie ist ein partizipatives Projekt, das sich für die regionale Gesellschaft öffnet. Menschen aus dem Erzgebirge stehen gemeinsam mit einem professionellen Ensemble auf der Bühne. Für einige von ihnen sind es die ersten Schritte auf einer Theaterbühne – und gerade diese Begegnung von Theaterkunst und engagierter Bürgerschaft verleiht der Inszenierung ihre besondere Authentizität und Strahlkraft.
Unsere Fassung verlegt die bekannte Geschichte ins Erzgebirge. Hier versucht auch unser Jedermaa – der reiche Mann, der das Leben genießt und seine eigenen Wünsche über alles stellt –, seinem Schicksal zu entkommen. Doch die Mächte, die über Leben und Tod entscheiden, sind ihm dicht auf den Fersen. Einst versprach der Teufel den Menschen Reichtum – im Tausch gegen eine Seele. Die Einheimischen aber waren schlau und verbannten ihn tief in die alten Schächte der Berge. Nun ist er wieder frei und fordert sein Recht ein. Der Tod wird geschickt, um Jedermann zu holen. Ein Wettstreit um seine Seele beginnt. Welches Schicksal erwartet ihn? Die Erzählung entfaltet sich in einer einzigartigen Verbindung aus Volkstheater mit Mundart-Elementen, mittelalterlicher Moralität und der poetischen Sprache Hugo von Hofmannsthals. Lokale Sagen, regionale Identität und Weltliteratur verschmelzen zu einem atmosphärischen Theaterabend voller Spannung und Humor – ein Jedermann, wie Sie ihn noch nie gesehen und gehört haben.
In der Inszenierung von Jan Holtappels und Asia Schreiter spielen Marvin Thiede, Marie-Louise von Gottberg, Kerstin Maus, Petra Ebert, Jacqueline Faber, Emely Siegert, Kerstin Staub, Christian Harnisch, Jürgen Kästner und Annemarie Wolff. Außerdem zu sehen sind Elisabeth Zimmermann, Michaela Voigt, Gudrun Alonso der Mesa, Heinz-Michael Kirsten, Flora Hänsel, Christin Schwind. Die Ausstattung der Bühne liegen in den Händen von Jan Holtappels, Martin Scherm und Asia Schreiter. Die Kostüme stammen von Brigitte Golbs, Jan Holtappels und Asia Schreiter.
Achtung: Bei leichtem Regen findet die Vorstellung statt. Bei Starkregen oder Gewitter entfällt die Veranstaltung. Sie findet NICHT in der St.-Annenkirche statt.
Weitere Vorstellungen:
Mi, 5.8.2026, 20.00 Uhr | Mi, 12.8.2026, 20.00 Uhr | Mi, 19. August 2026, 20.00 Uhr
Kartenpreise: 18,00 € / 13,00 €* / 17,00 €** / 8,00 €***
*Ermäßigungen gelten für Kinder, Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt. ** Reisegruppen (ab 15 Personen)
*** Kindergruppen (ab 10 Personen)
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse