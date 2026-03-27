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Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
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Ostergewinnspiel des Theaters

Auch zu Ostern wird Theater gespielt! Wer bei niedrigen Temperaturen mit seinen Angehörigen und Freunden gute Unterhaltung sucht, wird im Eduard-von Winterstein-Theater fündig.

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Angesichts frostiger Temperaturen kann fröhliche Unterhaltung nur guttun. Selbstverständlich spielt das Eduard-von-Winterstein-Theater auch zu Ostern!
Bestes Familientheater ist das von der Kritik hochgelobte Musical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“. Bunte Ausstattung und fröhliche Melodien lassen den Alltag in den Hintergrund treten.
Bei der Vorstellung von „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ am 4. April 2026 um 19.30 Uhr ist ebenfalls Heiterkeit garantiert.
Die moderne und poppige Variante des englischen Klassikers macht den Stoff für alle zugänglich. „Das Ensemble überzeugt mit viel Humor und erntet langen Applaus“ urteilt die Presse.
Auch am Ostermontag verspricht die Kriminalkomödie „Die Mausefalle“ von Agatha Christie ein spannendes Vergnügen. Nicht nur Krimifans werden ihre Freude an der klassischen Inszenierung haben.

Ostergewinnspiel: Monopoly Erzgebirge zu gewinnen
Das Theater lädt über die Osterfeiertage zu einem Gewinnspiel ein.
Vom 2. bis 6. April 2026 kann das Publikum teilnehmen, indem Eindrücke von einer der Vorstellungen auf Instagram oder Facebook als Beitrag oder Story geteilt werden, der Theater-Account markiert und diesem gefolgt wird. Unter allen Teilnehmenden wird ein „Monopoly Erzgebirge“ verlost.
Die Auslosung findet am 7. April 2026 statt.

Instagram-Account: erzgebirgische.theater
Facebook-Account: erzgebirgische.theater.orchester

Termine:

Tschitti Tschitti Bäng Bäng
Donnerstag, 2. April 2026, 19.30 Uhr

Stolz und Vorurteil* (*oder so)
Samstag, 4. April 2026, 19.30 Uhr

Die Mausefalle
Montag, 6. April 2026, 15.00 Uhr

im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, an Feiertagen geschlossen
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

www.erzgebirgische.theater/...

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