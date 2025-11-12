Kontakt
Operncafé im Foyer

Am Samstag, dem 22. November 2025 um 15.00 Uhr lädt der Richard-Wagner-Verband Chemnitz zu einem Operncafé im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz ein. Als Solistin des Abends erleben Sie Bettina Grothkopf.

Auf Einladung des Richard-Wagner-Verbandes Chemnitz präsentiert die Sopranistin Bettina Grothkopf ein abwechslungsreiches Programm mit beliebten Operettenmelodien in stilvoller Atmosphäre. Zu hören sind unter anderem Auszüge aus Franz Lehárs Operettenklassikern Die lustige Witwe und Giuditta. Begleitet wird Bettina Grothkopf von Karl Friedrich Winter am Klavier. Durch das Programm führt Matthias Ries-Wolff, Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Chemnitz. Freuen Sie sich auf einen Nachmittag voll glanzvoller Musik, feinem Humor und dem besonderen Zauber der Operette.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Solistin: Bettina Grothkopf
Termine: Samstag, 22. November 2025, 15.00 Uhr
Foyer im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456 Annaberg-Buchholz
Eintritt: frei

 

 

 

 

