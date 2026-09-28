Nur die Harten komm' in Garten!

Nach dem großen Sommer-Publikumserfolg „Die Erde hat eine Scheibe“ kehrt das Ensemble der Herkuleskeule zurück in den Kleingarten: Mit neuen Texten und Liedern, aber in alter Tradition – gegen den Strich, ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten von links bis rechts, gegen Denkverbote und für den Frieden!Mit sechs linken Händen, stumpfem Spaten aber spitzer Zunge streiten drei Kabarettisten über die Frage: Darf man in diese Welt noch einen Baum setzen? Oder sollten sie nicht besser einen Bunker graben als Schutz gegen linke Weltrettungs- und rechte Volksfantasien, gegen Sprachverbote, gegen die Ausgrenzung aller, die anderer Meinung sind als die einer freiwillig gleichklingenden Presse. Oder sind das alles Nebelkerzen in einem neuen Verteilungskampf zwischen arm und reich? Sie graben sich in die Untiefen der Meinungsmache, stoßen auf Widersinniges und Absurdes. Woran noch glauben, wofür noch kämpfen? Baum oder Bunker? Zukunft oder eingraben? Die Herkuleskeule liefert keine Antworten. Die Welt auslachen, sich selbst verspotten – darin sind sie Profis, die Kabarettisten des über 60-jährigen Traditionskabaretts. Es wird rockig, es wird satirisch, es wird heiß!26,00 € / 21,00 €Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse