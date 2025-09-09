Nosferatu kehrt zurück – mit neuem Sound!
Gastspiel
Der legendäre Stummfilmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ erwacht zu neuem Leben: Der preisgekrönte Filmkomponist Udo Langer, mehrfach ausgezeichnet mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“, und Musiker sowie Tontechniker Markus Spiethaler haben das Meisterwerk aus dem Jahr 1922 musikalisch neu interpretiert. Ihr Soundtrack verbindet kraftvolle Synthesizer-Klänge mit Percussion, feinfühligen Melodien und überraschenden Klangverfremdungen – eine spannende Neubeleuchtung des ikonischen Films. Ihre Musik hebt neue Facetten von Nosferatus Charakter hervor: Ist er nur das Böse oder auch ein Getriebener mit einer gequälten Seele? Mit ihrer packenden Komposition schaffen Langer und Spiethaler eine emotionale Tiefe, die den Film zeitlos und neu erlebbar macht. 90 Minuten Grusel- und Klang-Spaß.
Termin: Sonntag, 21. September 2025, 18.00 Uhr
Kartenpreise: 19,00 € pro Person
Karten: www.erzgebirgische.theater/...
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse