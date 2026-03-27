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Nils Holgerssons wunderbare Reise

Abenteuerkonzert

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 11. April 2026, um 15.00 Uhr findet im Eduard‑von‑Winterstein‑Theater Annaberg‑Buchholz die Premiere von „Nils Holgerssons wunderbare Reise“ statt. Gespielt wird ein Abenteuerkonzert von Asia Schreiter nach Selma Lagerlöf für Kinder ab 5 Jahren. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Markus Teichler. Auf der Bühne sehen und hören Sie die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie Aue Samuel Abreu, Tobias Schmidt und Ronny Wiese so wie Asia Schreiter und Markus Teichler.

Nils bleibt zu Hause zurück. Er hat keine Lust, mit den Eltern am Sonntag in die Kirche zu gehen. Am liebsten würde er den ganzen Tag faulenzen und die Hof-Tiere ärgern. Aber das nimmt ein jähes Ende, als er sich mit dem Falschen anlegt. Zur Strafe wird er nun geschrumpft und selbst zum Opfer der tierischen Hänseleien, die er seltsamerweise auch versteht. Und als der Gänserich Martin plötzlich mit den Wildgänsen mitfliegen will, kann Nils nicht tatenlos zuschauen. Er vergisst nur, dass er nicht mehr der große Junge ist. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als sich gut festzuhalten, denn die Reise seines Lebens beginnt.

Die Wildgänse nehmen Kinder ab 5 Jahren mit auf das große Abenteuer durch die traumhafte schwedische Landschaft. Kommt, wir fliegen gemeinsam!

Die Vorstellung am Sonntag, dem 26. April 2026, 15.00 Uhr, findet als Relaxed Performance statt.

Theater ist eine Vereinbarung. Das Ensemble und das Bühnenpersonal verabreden, wie die Vorstellung ablaufen soll. Das Publikum nimmt die Plätze ein und befolgt viele ungeschriebene Regeln. Diese sind scheinbar klar und alle sind einverstanden. Aber das Ganze kann auch ziemlich stressig sein. Geht es uns allen nicht manchmal so? Ruhig sitzen, nicht reden, den Platz nicht verlassen können, ziemlich lange und im Dunkeln ... Eine Relaxed Performance – Entspannte Vorstellung – richtet sich an alle, die sich im Theater ein bisschen freier fühlen möchten. Wir brechen mit der konventionellen Theateretikette und lassen während der Vorstellung die Türen des Saals offen. Wir möchten eine entspannte Atmosphäre schaffen und eine Rückzugsmöglichkeit in unserem Snoozle-Raum auf der Studiobühne anbieten. Wir lassen die Lichter an und zeigen eine reizarme Aufführung für alle, die vorher gezögert haben, ins Theater zu gehen.

Wir freuen uns auf Sie!

Premiere:
Samstag, 11. April 2026, 15.00 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungen
Freitag, 17. April 2026, 10.00 Uhr | Sonntag, 26. April 2026, 15.00 Uhr | Sonntag, 10. Mai 2026, 15.00 Uhr

Kartenpreise:
10,00 € / 6,00 €**
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...

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