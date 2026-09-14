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Niemals in New York

Gastspiel

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Sonntag, dem 27. September 2026, ist um 18.00 Uhr die Musik- Komödie „Niemals in New York“ im Eduard-von-Winterstein-Theater zu erleben. Die Musical-Stars Nadine Hammer und Adrian Laza sind in den Hauptrollen als Miss Daisy und Sir Malheur zu sehen.

Annaberg-Buchholz. Die Grande Dame Miss Daisy und ihr schusseliger Chauffeur Sir Malheur steuern direkt ins Chaos. Auf dem Weg zur Abendgala kommt es zum Crash, und im Wagen herrscht dicke Luft! Die Wartezeit auf die Pannenhilfe wird mit guter Laune, Kaffeeklatsch, Familientratsch und einem Blind-Date überbrückt. Bissig, unverblümt und treffsicher kombinieren die beiden Witz und Glamour zu einer rasanten Vollgas-Unterhaltung.

Stimmgewaltiger Live-Gesang und eine liebevoll arrangierte Inszenierung bieten einen einzigartigen Querschnitt durch die berühmtesten und beliebtesten Hits – von Musical über Pop bis hin zum Schlager. Freuen Sie sich auf „New York, New York“ von Frank Sinatra, „Erinnerungen“ aus Cats, „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef, Monty Pythons „Always Look on the Bright Side of Life“ und „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Erleben Sie eine zweistündige Musikkomödie mit Drive, die zum Staunen und Auftanken der guten Laune einlädt.

Termin: Sonntag, 27. September 2026, 18.00 Uhr

Kartenpreise: 25,00 € pro Person

Karten: www.erzgebirgische.theater/...
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