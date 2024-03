Neuzugänge des Ensembles, vorgestellt im Café Bohème

Am Dienstag, dem 19. März 2024, lädt der Förderverein des Eduard-von- Winterstein Theaters um 20.00 Uhr in das traditionelle Café Bohème in die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein.



Während des unterhaltsamen Abends stellen sich die frisch engagierten Ensemblemitglieder_innen, (egal, ob sie vor, auf oder hinter der Bühne tätig sind) auf dem roten Sofa den neugierigen Fragen von Lür Jaenike und Carmen Krüger. Zu erleben sind interessante Gespräche über Theaterberufe, Karriere, Lampenfieber, künstlerische Ziele und erste schöne Erlebnisse im neuen Haus und in der neuen Stadt.



Diesmal sind zu Gast Franzy Kwetkat, die künstlerische Betriebsdirektorin und Leiterin des KBBs sowie Orchestermanagerin Milena Vettraino. Aus der Sparte Schauspiel werden sich Rouven Klischies und Anna Bittner vorstellen, aus dem Musiktheater Sophia Keiler und Jakob Hoffmann. Außerdem erfahren Sie spannendes über Jannik Müller (Regieassistenz). Dieter Klug, erster Kapellmeister am Eduard-von- Winterstein-Theater, sorgt für die musikalische Umrahmung.



Sie alle werden von den ersten Wochen und Monaten im neuen Engagement berichten und kleine Kostproben ihres Könnens geben.



Der Eintritt ist frei.



Termin: Dienstag, 19. März 2024, 20.00 Uhr

