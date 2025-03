Neuzugänge des Ensembles, vorgestellt im Café Bohème

Am Dienstag, dem 18. März 2025, lädt der Förderverein des Eduard-vonWinterstein Theaters um 20.00 Uhr in das traditionelle Café Bohème in die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein.



Wie gewohnt lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters auch im Frühjahr 2025 an einem Dienstagabend ins Café Bohème auf die Studiobühne des Theaters ein. Während des unterhaltsamen Abends stellen sich die frisch engagierten Ensemblemitglieder – egal, ob sie vor, auf oder hinter der Bühne tätig sind – auf dem roten Sofa den neugierigen Fragen der Dramaturgie.



Zu erleben sind interessante Gespräche über Theaterberufe, Karriere, Lampenfieber, künstlerische Ziele und erste schöne Erlebnisse im neuen Haus und in der neuen Stadt. Und natürlich werden auch Kostproben nicht fehlen.



Der Eintritt ist frei.



Termin: Dienstag, 18. März 2025, 20.00 Uhr

(lifePR) (