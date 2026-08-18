Neue Spielzeit, neues Ticketing: Erzgebirgische Theaterund Orchester GmbH startet ab September mit EVENTIM

Mit dem neuen Ticketing-System wird der Ticketkauf für die zahlreichen Veranstaltungen des Eduard-von-Winterstein-Theaters und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue künftig noch moderner, komfortabler und flexibler. Es wird zum Beispiel möglich sein, Gutscheine auch online zu kaufen und einzulösen – dies war vorher nicht möglich.Mit dem Wechsel zu EVENTIM setzt die ETO GmbH nun auf einen der bekanntesten und größten Anbieter der Ticketingbranche. EVENTIM ist nach eigenen Angaben der führende Ticketing-Anbieter Europas und die Nummer zwei weltweit. Über die Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 300 Millionen Tickets vermarktet.Aktuell können die Veranstaltungen für die neue Spielzeit bereits reserviert werden. Der eigentliche Kartenverkauf startet dann pünktlich am 3. September 2026. Ab diesem Tag können sich Theater- und Konzertfreunde ihre gewünschten Plätze direkt sichern – entweder persönlich im Servicebüro oder bequem online über den Onlineshop.Damit lohnt es sich, bereits jetzt einen Blick auf den Spielplan 2026_2027 zu werfen und die persönlichen Favoriten vorzumerken. Denn ob Konzerterlebnis, unterhaltsames Schauspiel, Musiktheater, besondere Gastspiele oder Figurentheater: Das neue Programm bietet zahlreiche Gelegenheiten für gemeinsame, unvergessliche Erlebnisse.Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse / Tageskasse