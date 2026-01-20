Musicalpremiere: Mein Freund Bunbury

Wer ist bloß dieser ominöse Mr. Bunbury? Im Grunde ist er nur das beste Alibi für die zwei Freunde Jack und Algernon: Jack entschuldigt sich immer wieder mit einem Besuch bei ihm, um bei seiner (heimlichen) Geliebten Gwendolen zu sein, Algernon wiederum gibt gerne an, dass Bunbury sich nach seiner Gesellschaft sehne, um so in aller Ruhe die Music-Halls besuchen zu können. Hier trifft er auf Jacks Nichte Cecily, die dort als „Sunshine Girl“ die Männer erfreut. Freilich weiß er von ihrer wahren Identität nichts und, um seine nicht preisgeben zu müssen, stellt er sich als Bunbury vor. Damit beginnt ein Verwechslungsparcours, der schnell unkontrollierte Fahrt aufnimmt, und dem Publikum mit Sicherheit einen heiteren Theaterabend bereiten wird.Gerd Natschinskis „Mein Freund Bunbury“ war bei seiner Uraufführung 1964 ein großer Erfolg. Dank der amüsanten Handlung, der spritzigen Dialoge und der elektrisierend mitreißenden Rhythmen sowie einer Vielzahl von flotten Schlagern und Ohrwürmern hat das berühmteste Musical aus der DDR bis heute nichts von seinem Witz und Temperament verloren.In den Hauptrollen erleben Sie Vincent Wilke als Jack, Richard Glöckner als Algernon, Zsófia Szabó als Cecily und Magdalena Hallste als Gwendolen. In weiteren Rollen agieren László Varga, Bettina Grothkopf und Leander de Marel. Als besonderen Gast sehen Sie den Star des einstigen Metropoltheaters Gundula Natschinski als Lady Bracknell! Es singt der Opernchor des Eduard-von-Winterstein-Theaters (Chorleitung: Kristina Pernat Ščančar), es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Lukas Natschinski. Für Inszenierung und Choreografie zeichnet Oliver Pauli verantwortlich.Sonntag, 22. Februar 2026, 15.00 Uhr | Mittwoch, 4. März 2026, 19.30 Uhr | Samstag, 7. März 2026, 19.30 Uhr |Sonntag, 15. März 2026, 19.30 Uhr | Freitag, 20. März 2026, 19.30 Uhr | Sonntag, 29. März 2026, 15.00 Uhr |Sonntag, 5. April 2026, 18.00 Uhr | Sonntag, 12. April 2026, 15.00 Uhr29,00 € / 25,00 € / 19,00 € (Premiere)26,00 € / 23,00 € / 16,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 14,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 11,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse