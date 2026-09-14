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Musicalpremiere: Der kleine Horrorladen

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 26. September 2026, 19.30 Uhr, feiert im Eduard-von- Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz das Musical „Der kleine Horroladen“ von dem Film von Roger Corman die erste Premiere der Spielzeit 2026_2027 des Hauses. Es ist eine Inszenierung von Jan Holtappels, die Musikalische Leitung hat Markus Teichler inne. Die Kostüme entwarf Brigitte Golbs, für das Bühnenbild zeichnet sich Martin Scherm verantwortlich.

Die Blumen in Mister Mushniks Blumenladen lassen die Köpfe hängen. Keiner will sie kaufen. Schlechte Zeiten, Mushnik und seine Angestellten stehen vor dem Ruin. Einziger Hoffnungsschimmer ist eine Pflanze mit irgendwie menschlichen Zügen, die der Angestellte Seymour gezüchtet und nach seiner großen, aber heimlichen Liebe Audrey in Audrey Zwo benannt hat. Jeden Abend füttert er sie mit seinem Blut, was jetzt erst einmal keiner wissen muss ... Hauptsache der Laden blüht wieder auf. Audrey Zwo wächst und wächst und irgendwann reicht Seymours Blut nicht mehr aus, ihren Hunger zu stillen. Da trifft es sich gut, dass sich ab und zu der Zahnarzt Orin im Laden herumtreibt. Orin ist mit Audrey verlobt, aber eigentlich hat er sie nicht verdient – das findet jedenfalls Seymour. Orin verschwindet auf mysteriöse Weise und gleichzeitig scheint der Hunger von Audrey Zwo gestillt zu sein ... vorerst.

Eine Woche brauchte Roger Corman 1960 für das Skript, in nur zwei Tagen wurde der Film gedreht. Seitdem ist die Geschichte um die gefräßige Pflanze, die nach und nach alle Protagonisten verschlingt, Kult. 1982 folgte das Musical, das die Bühnen eroberte und nun endlich wieder im Eduard-von-Winterstein-Theater zu sehen sein wird.

Auf der Bühne zu sehen sind Leopold Peter als der Blumenladengehilfe Seymour, Annalena Oswald als Audrey und László Varga als Ladenbesitzer Mr. Mushnik. Der menschenfressenden Pflanze Audrey Zwo verleiht Gisa Kümmerling ihr Stimme, als Puppe wird sie von Colin Danderski zum Leben erweckt. In weiteren Rollen werden Jakob Kajetan Hofbauer (u.a. der Zahnarzt Orin) und Udo Prucha (unter anderem als sein Patient) zu erleben sein. Die legendären Streetgirls der Skid Row singen und spielen Bettina Grothkopf, Marie-Louise von Gottberg sowie Lydia Roscher.

Am Sonntag, dem 20. September 2026, 11.00 Uhr, findet ein Premieren-Lunch statt. Das Inszenierungsteam lädt dazu ein, Hintergründe, Gedanken und künstlerische Entscheidungen kennenzulernen. Das künstlerische Team berichte von seiner persönlichen Annäherung an das Werk, von der Arbeit an den Rollen und von kleinen Episoden aus der Probenzeit. Der Eintritt zum Premieren-Lunch ist frei. Im Anschluss bestehe die Möglichkeit, im Theatercafé eine kleine Mittagsmahlzeit zu genießen. Diese könne unter der Telefonnummer 0176 32565175 reserviert werden.

Premiere:

Samstag, 26. September 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
09456 Annaberg-Buchholz

Premieren-Lunch:

Sonntag, 20. September 2026, 11.00 Uhr (Eintritt frei)
Eduard-von-Winterstein-Theater – Foyer

Weitere Vorstellungstermine
Mittwoch, 30. September 2026, 19.30 Uhr / Sonntag, 4. Oktober 2026, 19.30 Uhr / Freitag, 9. Oktober 2026, 19.30 Uhr / Samstag,
17. Oktober 2026, 19.30 Uhr / Samstag, 24. Oktober 2026, 19.30 Uhr / Sonntag, 1. November 2026, 15.00 Uhr / Sonntag, 6.
Dezember 2026, 18.00 Uhr / Samstag, 26. Dezember 2026, 19.30 Uhr / Donnerstag, 31. Dezember 2026, 20.00 Uhr

Kartenpreise:

29,00 € / 25,00 € / 19,00 € (Premiere)
26,00 € / 23,00 € / 16,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 14,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 11,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Tickets:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
Abendkasse

 

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