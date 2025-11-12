Kontakt
Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH
Frau Eva Blaschke
Morgen, Findus, wird´s was geben

Weihnachtsmärchen mit Pettersson und Findus / Premiere

Am Sonntag, dem 23. November 2025, 15.00 Uhr, feiert im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz das Weihnachtsmärchen der Spielzeit 2025_2026, „Morgen, Findus, wird´s was geben“ nach einer Geschichte von Sven Nordqvist seine Premiere. Das Stück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Überraschungen sind toll! Dessen ist sich Findus sicher. Weihnachten auch. Er meint allerdings, dass es noch schöner wäre, wenn der Weihnachtsmann die Geschenke bringen würde. Wie bei allen anderen. Deshalb möchte er einen Brief mit seinem Wunsch an ihn schicken. Eine heikle Sache – denkt sich Pettersson. Ob der echte Weihnachtsmann auch einen kleinen Kater besucht? Das ist ungewiss. Aber sein kleiner Freund soll den Wunsch doch erfüllt bekommen. Deshalb beschließt der passionierte Handwerker, selbst einen Weihnachtsmann für Findus zu bauen. Aber wie geht das?
Ob Pettersson es schafft, seine Erfindung zu vollenden? Oder erlebt er auch eine Überraschung? Das alles und noch viel mehr könnt Ihr bei unserem diesjährigen Weihnachtsmärchen herausfinden. Ein Kinderbuchklassiker wird auf unserer Bühne zum Leben erweckt.

Auf der Bühne zu erleben sind Marvin Thiede als Pettersson, Leopold Peter als Findus, Annalena Oswald als Henrietta/ Kirsten/ Signild/Koffermann und Udo Prucha als Soffie-Moffie/Henrik/Briefträger/Weihnachtsmann.

Eine Stunde vor der Premiere findet die Eröffnung der Ausstellung „Zauber der Fantasie“ statt.
Die Künstlerin Bärbel Bitterlich aus Beierfeld im Erzgebirge lädt Groß und Klein ein, in eine Welt voller Wunder, Geschichten und magischer Begegnungen einzutauchen. In leuchtenden Farben, Collagen und Scherenschnitten entstehen Erlebnisbilder, die zum Staunen, Entdecken und Träumen anregen. Märchenhafte Figuren und fantasievolle Szenen öffnen dabei Türen in eine Welt, in der sich Alltag und Magie begegnen. Die Ausstellungseröffnung von Bärbel Bitterlich findet am 23. November 2025 um 14.00 Uhr im Foyer statt. Wir begrüßen Sie mit einem Glas Sekt oder Saft. Dazu gibt es eine kurze Einführung sowie die Gelegenheit, die Künstlerin persönlich kennenzulernen. Im Anschluss können Sie die Premiere unseres diesjährigen Weihnachtsmärchens „Morgen, Findus, wird’s was geben“ erleben – ein perfekter Familiennachmittag voller Kunst und Theaterfreude. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Die Vorstellung am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, 11.00 Uhr, findet als Relaxed Performance statt.
Theater ist eine Vereinbarung. Das Ensemble und das Bühnenpersonal verabreden, wie die Vorstellung ablaufen soll. Das Publikum nimmt die Plätze ein und befolgt viele ungeschriebene Regeln. Diese sind scheinbar klar und alle sind einverstanden. Aber das Ganze kann auch ziemlich stressig sein. Geht es uns allen nicht manchmal so? Ruhig sitzen, nicht reden, den Platz nicht verlassen können, ziemlich lange und im Dunkeln ... Eine Relaxed Performance – Entspannte Vorstellung – richtet sich an alle, die sich im Theater ein bisschen freier fühlen möchten. Wir brechen mit der konventionellen Theateretikette und lassen während der Vorstellung die Türen des Saals offen. Wir möchten eine entspannte Atmosphäre schaffen und eine Rückzugsmöglichkeit in unserem Snoozle-Raum auf der Studiobühne anbieten. Wir lassen die Lichter an und zeigen eine reizarme Aufführung für alle, die vorher gezögert haben, ins Theater zu gehen. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Vorstellungen
Sonntag, 07. Dezember 2025, 15.00 Uhr| Sonntag, 21. Dezember 2025, 11.00 Uhr | Fr eitag, 26. Dezember 2025, 11.00 Uhr | Sonntag, 28. Dezember 2025, 15.00 Uhr | Montag, 29. Dezember 2025, 11.00 Uhr | Dienstag, 30. Dezember 2025, 11.00 Uhr | Sonntag, 04. Januar 2026, 15.00 Uhr | Sonntag, 18. Januar 2026, 15.00 Uhr

Kartenpreise: 20,00 € / 17,00 € / 10,50 €
18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*
14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater 
www.erzgebirgische.theater/ticketshop 

Abendkasse

 

