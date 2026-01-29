Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049794

Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Logo der Firma Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit

Mitmachen statt nur zuschauen

Mitwirkende für erzgebirgischen „Jedermann“ gesucht

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz sucht theaterbegeisterte Menschen, die Lust haben, beim „Jedermann“ an der St. Annenkirche aktiv mitzuwirken. Für diese besondere Neuinszenierung werden engagierte Mitspielende gesucht, die Freude am gemeinsamen Spiel und an Sprache haben.

Der erzgebirgische „Jedermann“ bringt den bekannten Theaterstoff in regionaler Färbung auf die Bühne und lebt vom Zusammenspiel vieler Stimmen. Vorerfahrungen auf der Bühne sind nicht erforderlich – wichtig sind Neugier, Offenheit und die Bereitschaft, sich gemeinsam mit anderen auszuprobieren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich beim Mitmach-Termin einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen und selbst Teil der Inszenierung zu werden.

Casting-Termin: Dienstag, 24. Februar 2026, 17:30 Uhr
Probebühne
Wilischstraße 10, 09456 Annaberg-Buchholz

Wer Interesse hat, meldet sich gern im Vorfeld im Intendanzbüro unter
intendanzbuero@erzgebirgische.theater, oder 03733 1407 180 an.

Werde Teil des Ensembles – wir freuen uns auf dich!

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.