Mitmachen statt nur zuschauen
Mitwirkende für erzgebirgischen „Jedermann“ gesucht
Der erzgebirgische „Jedermann“ bringt den bekannten Theaterstoff in regionaler Färbung auf die Bühne und lebt vom Zusammenspiel vieler Stimmen. Vorerfahrungen auf der Bühne sind nicht erforderlich – wichtig sind Neugier, Offenheit und die Bereitschaft, sich gemeinsam mit anderen auszuprobieren.
Interessierte sind herzlich eingeladen, sich beim Mitmach-Termin einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen und selbst Teil der Inszenierung zu werden.
Casting-Termin: Dienstag, 24. Februar 2026, 17:30 Uhr
Probebühne
Wilischstraße 10, 09456 Annaberg-Buchholz
Wer Interesse hat, meldet sich gern im Vorfeld im Intendanzbüro unter
intendanzbuero@erzgebirgische.theater, oder 03733 1407 180 an.
Werde Teil des Ensembles – wir freuen uns auf dich!