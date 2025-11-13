Mein Du - Schauspiel von Olga Dimitrijević

Kontakt
Am Freitag, dem 28. November 2025, 19.30 Uhr, feiert im Eduard-von-WintersteinTheater in Annaberg-Buchholz das Schauspiel „Mein Du“ von Olga Dimitrijević seine deutschsprachige Erstaufführung. Es ist eine Inszenierung von Jan Holtappels, die Ausstattung liegt in den Händen von Martin Scherm.

„Wir sind lebende Archive des Sozialismus und alle warten darauf, dass wir endlich sterben, damit die Erinnerungen mit uns zusammen sterben.“ denkt Dragica, eine Dame Mitte siebzig, als sie von Ivanas Beerdigung kommt. Ivana war ihre große Liebe. „Vierzig und ein paar“ Jahre haben die beiden Frauen diese Liebe heimlich gelebt, zwei Frauen in Jugoslawien und später in dem, was davon übrigblieb. Ihre Welt verschwindet langsam. Die kaputten Gehwege, die alten Fabriken, in denen sie gearbeitet haben, die Läden im Erdgeschoss. Nichts mehr da außer Erinnerungen. Verschwunden sind auch andere Dinge, zum Beispiel die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen, die die Partisaninnen in ihren sozialistischen Ländern erkämpft hatten. Das Recht auf Gesundheitsversorgung. Das Mitgefühl für andere, die schwächer sind. Ivana Sohn zum Beispiel will dafür sorgen, dass die alte Dragica aus der Wohnung geschmissen wird, die Ivana ihrer Freundin hinterlassen hat. Wie alle Alten scheint Dragica den Kampf gegen einen „liberalen Wohnungsmarkt“ zu verlieren. Doch als sie aufgeben will, erscheint Ivanas Geist, der Geist einer Partisanin.

Anfang der 1980er Jahre in Jugoslawien geboren, erlebte die Theaterautorin Olga Dimitrijević dessen blutigen Niedergang und die Transformation in ein ethno-nationales System. Sie widmet ihr Stück über vier betagte Damen jenen Partisaninnen, die dazu beitrugen, dass sich ihre Generation heute künstlerisch und politisch entfalten kann.

Auf der Bühne zu sehen sind Marie-Louise von Gottberg (Dragica, mit ihr beginnt alles), Hannah Katharina Jaitner (Ruža, die gute Fee) und Nadja Roxana Schimonsky (Zagorka, unbequeme Rentnerin).

Premiere: Freitag, 28. November 2025, 19.30 Uhr
im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungen
Sonntag, 07.Dezember 2025, 18.00 Uhr | Sonntag, 21. Dezember 2025, 18.00 Uhr | Sonntag, 28. Dezember 2025, 18.00 Uhr | Freitag, 09. Januar 2026, 19.30 Uhr | Mittwoch, 28. Januar 2026, 19.30 Uhr


Kartenpreise:

25,00 € / 22,00 € / 15,00 € (Premiere)
22,00 € / 19,00 € / 13,00 €
20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*
16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
www.erzgebirgische.theater/...
