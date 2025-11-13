Mein Du - Schauspiel von Olga Dimitrijević

„Wir sind lebende Archive des Sozialismus und alle warten darauf, dass wir endlich sterben, damit die Erinnerungen mit uns zusammen sterben.“ denkt Dragica, eine Dame Mitte siebzig, als sie von Ivanas Beerdigung kommt. Ivana war ihre große Liebe. „Vierzig und ein paar“ Jahre haben die beiden Frauen diese Liebe heimlich gelebt, zwei Frauen in Jugoslawien und später in dem, was davon übrigblieb. Ihre Welt verschwindet langsam. Die kaputten Gehwege, die alten Fabriken, in denen sie gearbeitet haben, die Läden im Erdgeschoss. Nichts mehr da außer Erinnerungen. Verschwunden sind auch andere Dinge, zum Beispiel die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen, die die Partisaninnen in ihren sozialistischen Ländern erkämpft hatten. Das Recht auf Gesundheitsversorgung. Das Mitgefühl für andere, die schwächer sind. Ivana Sohn zum Beispiel will dafür sorgen, dass die alte Dragica aus der Wohnung geschmissen wird, die Ivana ihrer Freundin hinterlassen hat. Wie alle Alten scheint Dragica den Kampf gegen einen „liberalen Wohnungsmarkt“ zu verlieren. Doch als sie aufgeben will, erscheint Ivanas Geist, der Geist einer Partisanin.Anfang der 1980er Jahre in Jugoslawien geboren, erlebte die Theaterautorin Olga Dimitrijević dessen blutigen Niedergang und die Transformation in ein ethno-nationales System. Sie widmet ihr Stück über vier betagte Damen jenen Partisaninnen, die dazu beitrugen, dass sich ihre Generation heute künstlerisch und politisch entfalten kann.Auf der Bühne zu sehen sind Marie-Louise von Gottberg (Dragica, mit ihr beginnt alles), Hannah Katharina Jaitner (Ruža, die gute Fee) und Nadja Roxana Schimonsky (Zagorka, unbequeme Rentnerin).Sonntag, 07.Dezember 2025, 18.00 Uhr | Sonntag, 21. Dezember 2025, 18.00 Uhr | Sonntag, 28. Dezember 2025, 18.00 Uhr | Freitag, 09. Januar 2026, 19.30 Uhr | Mittwoch, 28. Januar 2026, 19.30 Uhr25,00 € / 22,00 € / 15,00 € (Premiere)22,00 € / 19,00 € / 13,00 €20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €**