Maria Stuart - Schauspiel von Friedrich Schiller

Zwanzig Jahre saß Maria, Königin der Schotten, im Gefängnis von Elisabeth I., bevor diese ihr Todesurteil unterschreibt. Zwei Frauen, zwei Menschenschicksale. Während Maria zart und zerbrechlich, so schreibt es Schiller, von den Männern, die sie bewachen sollen, geliebt wird, ziert Elisabeth die Liebe ihres Volkes. Sie hat England von einer wirtschaftlich angeschlagenen Mittelalterexistenz in eine Weltmacht verwandelt, und die Leute auf den Straßen durch Wissenschaft und Kunst zu Bürgern gemacht, die ein neues Selbstbewusstsein entwickeln.Schiller, für den „im Kreise der Geschichte die ganze moralische Welt“ liegt, schreibt beide Frauen als gescheitert. Maria, die alle Macht verliert, Elisabeth, die ihre Menschlichkeit aufgibt, um politische Interessen zu wahren. Waren beide nichts weiter als „Politiker“? Wolfram Lotz schreibt in seinem 2019 entstandenen Theatergedicht „Die Politiker“ mit Humor und Doppelbödigkeit darüber, welche Anstrengung es kostet, sich als Politiker zu inszenieren, und von der großen Lust des Volkes, alles Mögliche in diese Inszenierungen zu interpretieren. Das Volk klatscht und jammert, das Volk grölt und meckert, das Volk sagt Danke und geht zur Wahl. Und die Politiker? Sie klatschen und jammern, sie grölen und meckern, sie sagen Danke und … „O Sklaverei des Volksdiensts!“ entschlüpft es der Elisabeth.Auf der Bühne zu sehen sind Marie-Louise von Gottberg (Elisabeth, Königin von England), Julia Sylvester (Maria Stuart, Königin von Schottland, Gefangene in England), Malte Sylvester (Robert Dudley, Graf von Leicester), Marvin Thiede (Georg Talbot, Graf von Shrewsbury), Marius Marx (Wilhelm Cecil, Baron von Burleigh, Großschatzmeister), sowie Annalena Oswald (Wolfram / Wilhelm Davison, Staatssekretär) und Leopold Peter (Mortimer). Der Bürgerschaftschor besteht aus Gudrun Alonso de Mensa, Jacqueline Faber, Juli Hadlich, Sabine Hadlich, Christian Harnisch, Heinz-Michael Kirsten, Monika Oberberg, Christin Schwind, Emely Siegert, Kerstin Staub und Annemarie Wolff.Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, findet nach der Vorstellung ein Publikumsgespräch mit dem Autor Wolfram Lotz von „Die Politiker“ statt. Der Eintritt dazu ist frei. Außerdem findet eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung auf der Studiobühne eine Einführung statt – den Teilnehmenden werden Einblicke in Inhalte und Hintergründe des Stoffes und seiner Umsetzung im Eduard-von-Winterstein-Theater gegeben.Mittwoch, 1. Oktober 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 4. Oktober 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 12. Oktober 2025, 19.30 Uhr | Freitag, 17. Oktober 2025, 19.30 Uhr |Sonntag, 2. November 2025, 15.00 Uhr | Freitag, 5. Dezember 2025, 19.30 Uhr | Freitag, 2. Januar 2026, 19.30 Uhr | Dienstag, 28. April 2026, 10.00 Uhr25,00 € / 22,00 € / 15,00 € (Premiere)22,00 € / 19,00 € / 13,00 €20,00 €* / 18,00 €* / 9,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 8,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse