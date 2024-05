Lust auf Improvisation

Am Mittwoch, dem 22. Mai 2024 um 18 Uhr ist es wieder so weit. Der Jugendspielclub BACKSTAGE lädt herzlich zum gemeinsamen Improvisieren auf die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein.



Annaberg-Buchholz Der junge Spielclub des Theaters BACKSTAGE lädt Euch auf die Studiobühne zum gemeinsamen Improvisieren ein. Ihr könnt richtig mitspielen, oder von Eurem Platz bequem die Aufgaben an die Spielenden verteilen. Es wird wirr, spontan und vor allen Dingen ziemlich lustig! Probiert euch aus, oder lasst unsere jungen Talente schwitzen!



Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmende kostenlos.

Der Zutritt erfolgt über den Bühneneingang an der Theatertreppe.



Veranstaltung: 22. Mai 2024, 18.00 Uhr | Studiobühne

Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65

09456 Annaberg-Buchholz





